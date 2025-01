Rodada Divisional da NFC: Saquon Barkley dos Eagles entra nos livros de história da NFL com o segundo jogo de 200 jardas contra o Rams

O GM do Philadelphia Eagles, Howie Roseman, encontrou os 2024 Eagles NFL O campeão de corrida Saquon Barkley deu-lhe um abraço enfático enquanto os flocos de neve caíam quando o relógio marcava zero na vitória da Filadélfia por 28-22 na rodada divisional da NFC contra o Los Angeles Rams.

Por que Roseman não faria isso? Parece que a cada semana o running back All-Pro do time principal de 2024, Roseman, contratado como agência gratuita na última offseason (três anos, US$ 37,75 milhões), o faz parecer mais inteligente a cada semana. Esse é certamente o caso dos Eagles, que sediarão o NFC Championship Game em uma semana contra o Washington Commanders, após a produção histórica de Barkley na rodada divisional: 205 jardas corridas e dois touchdowns (62 jardas e 78 jardas) em 26 corridas. As 205 jardas corridas de Barkley são agora as quintas mais na história da liga em um único jogo de playoff, e essa não é a única história que ele fez.

Ele também é agora o quinto jogador, pelo menos desde 1950, com dois jogos de corrida de 200 jardas contra o mesmo time em uma temporada, de acordo com a CBS Sports Research. No entanto, Barkley teve o recorde de sua carreira de 255 jardas corridas na semana 12 contra o Rams e depois 205 na tarde de domingo, tornando-o o primeiro a fazê-lo com uma ocorrência na temporada regular e outra nos playoffs naquele mesmo ano. .

A segunda de duas pontuações de Barkley, seu touchdown corrido de 78 jardas faltando 4:36 para o fim que colocou os Eagles em vantagem de 13 (28-15), também se tornou o touchdown corrido mais longo da história dos Eagles. Essa pontuação quebrou um recorde compartilhado por seu touchdown corrido de 62 jardas no primeiro quarto e o touchdown corrido de 62 jardas de Brian Westbrook na rodada divisional de 2006 no New Orleans Saints.

Barkley também se tornou o segundo jogador com dois touchdowns corridos de 60 jardas ou mais em um único jogo de playoff na história da pós-temporada da NFL, juntando-se ao running back Elmer Angsman dos Cardinals. Ele fez isso no jogo do campeonato da NFL de 1947 contra os Eagles. Barkley agora tem quatro touchdowns corridos de 60 jardas ou mais contra o Rams, tornando-o o primeiro jogador na história da NFL a ter quatro touchdowns corridos de mais de 60 jardas contra um único oponente em toda a sua carreira, incluindo a pós-temporada. de acordo com estatísticas Opta.

O próximo confronto dos Barkley’s Eagles é um terceiro confronto com um rival da NFC East nos Commanders. As duas equipes dividiram os dois encontros, com o Philadelphia vencendo por 26-18 em casa na semana 11 e o Washington vencendo por 36-33 na semana 16 em casa. No entanto, o quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, sofreu uma concussão no final do confronto da semana 16. Barkley totalizou 296 jardas corridas e quatro touchdowns corridos em 55 corridas, para uma média de 5,4 jardas por corrida contra o Washington nesses dois jogos. Uma coisa é certa: a equipe que representará a NFC no Super Bowl LIX será determinado por quão longe Barkley levará ou não os Eagles na próxima semana.