Rodada Wild Card da NFL: principais escolhas e desvanecimentos do DFS

A temporada do Fantasy Football acabou, mas não há razão para não podermos nos divertir nos playoffs. Aqui estão algumas dicas de DFS (e possíveis jogadas de apoio) que estou de olho no fim de semana do Wild Card.

Jogadores a serem alvo

QB Jayden Daniels $ 35

A defesa de Tampa Bay Tem sido um funil o ano todo – sufoca a corrida e o passe a destrói. Para começar, isso coloca o jogo nas mãos de Daniels, e ele tem sido um running back dinâmico durante a maior parte do ano, com uma breve exceção quando uma lesão na costela o incomodou. Daniels teve 88 jardas corridas no confronto de setembro entre essas equipes, e espero outro jogo explosivo da estrela novata.

QB Bo Nix $ 25

Os Broncos não esconderam Nix durante a temporada regular, já que os Broncos ficou em sexto lugar em taxa de aprovação acima das expectativas. As estatísticas da carreira de Nix subiram e desceram, mas ele foi um corredor mais proativo nos últimos quatro jogos. A previsão do tempo também é excepcionalmente amena para a área de Buffalo, dando aos jogadores de Denver energia extra para competições únicas.

Quarterback Sam Darnold $ 29

O custo é sete dólares maior que o salário de Matthew Stafford na segunda-feira, mas é um cheque que estou cortando. Darnold foi uma estrela emergente por quatro meses este ano; Não vou desperdiçar isso porque os Leões almoçaram na Semana 18. Os Vikings já têm fita sobre os Rams, Kevin O’Connell é um treinador inteligente em quem confio, e a defesa do LAR É provavelmente o pior dos times que chegaram aos playoffs.

RB Bucky Irving $ 32

Não é uma passagem barata, mas também é oito dólares mais barata que a de Saquon Barkley. Tampa Bay rumou em direção a Irving como fica depois da semana de descansoe Washington tem a pior defesa DVOA (26º) dos times dos playoffs.

WR Khalil Shakir $ 25

Buffalo tem lutado para encontrar um jogo consistente de seus recebedores externos este ano, e está bastante claro que alguém será essencialmente sacrificado por Patrick Surtain II, o ás da cobertura do Denver, neste confronto. Mas as aparências geralmente são limpas para Shakir, que é a leitura mais simples e o caminho mais provável quando Allen precisa fazer um lançamento rápido. Shakir é a única coisa para a qual você pode definir sua vigilância neste ataque passageiro.

WR Olamide Zaccheaus $ 16

Toda escalação do DFS precisa de uma jogada para economizar dinheiro em algum lugar, e Zaccheaus pode ser esse cara. Vale ressaltar que seu papel cresceu nas últimas fases da temporada: ele teve 51, 85 e 70 jardas nas últimas três semanas. Patine até onde o disco está indo.

WR Jalen McMillan $ 27

Com Mike Evans provavelmente combinando com Marshon Lattimore, o papel de McMillan provavelmente aumentará. E o estreante de Tampa melhorou significativamente na reta final, marcando sete touchdowns em seus últimos cinco jogos.

TE Tucker Kraft $ 16

O salário não é revelador, mas os Packers têm uma posição complicada como wide receiver no momento e estão encontrando maneiras de liberar Kraft na maioria das semanas. O atlético Kraft consegue uma recepção de 20 jardas ou mais em cinco semanas consecutivas, exibindo uma habilidade bacana de RAC e se encaixando bem nos pacotes de tela do Green Bay.

TE Isaías Provavelmente $ 11

Na maioria das semanas é difícil encaixar Likely em sua escalação, mas com a estrela WR Zay Flowers fora de cena, os Ravens são incentivados a encontrar um papel híbrido para o superatlético Likely. Esta é uma jogada de punt que tem vantagens potenciais.

Jogadores que irão desaparecer

QB Russel Wilson $ 24

Entendi, você olha o salário barato e pensa em pagar como zagueiro. Estou preocupado que seja uma armadilha. Pittsburgh tem o menor total esperado de times para o fim de semana, e Wilson estava tropeçando na reta final (quatro derrotas consecutivas e um YPA de 5,2 em seus últimos dois jogos). E não é como se houvesse um receptor óbvio para emparelhar com Wilson: George Pickens também está caído, e alguém por quem vou desmaiar mesmo com uma etiqueta razoável de $ 20.

Quarterback Matthew Stafford $ 22

Não foi um ano produtivo para os quarterbacks mais velhos, e isso inclui Stafford, que completará 37 anos em fevereiro. Suas últimas três semanas podem ter assustado você: 153 jardas por jogo, apenas um touchdown, 5,6 YPA. Cooper Kupp é outro veterano do Ram que vou evitar.

WR AJ Marrom $ 35

Foi quase como se Brown tivesse sido negociado de volta para os Titãs, com uma média modesta de 7,46 gols por jogo. Os Eagles estão em 30º lugar em taxa de aprovação acima das expectativas; Esta é uma ofensa que corre para configurar mais corridas. E sabemos que quando a Filadélfia chega perto, Jalen Hurts é o dono de todos os touchdowns. O salário de Brown é muito caro para meus preparativos de domingo.