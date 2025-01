Rodrygo surge como possível substituto de Neymar no Al-Hilal: Reportagem

Mohamed Salah é outra alternativa do clube saudita.

De acordo com uma fonte, o Al-Hilal está considerando o atacante do Real Madrid, Rodrygo, e a sensação do Liverpool, Mohamed Salah, como possíveis adições no verão.

O Santos FC está tentando contratar Neymar, que deve deixar o time e retornar ao Brasil, por isso a equipe da Saudi Pro League está em busca de um grande nome para reforçar seu ataque.

De acordo com Rudy Galetti, o herói dos Reds, Salah, está sendo considerado pelo clube de Riad depois de muito tempo vinculado a uma transferência para a Arábia Saudita. O contrato do astro egípcio expira no final da atual campanha. Salah afirmou que uma mudança livre no verão é mais provável, apesar dos esforços do Liverpool para persuadi-lo a permanecer em Anfield.

Após a chegada de Kylian Mbappé no ano passado, também surgiram rumores sobre uma possível transferência de Rodrygo, que também poderia receber uma oferta dos candidatos ao título da Saudi Pro League. Apesar de um início de temporada irregular, ele marcou cinco gols em 16 jogos da Liga pela equipe de Carlo Ancelotti.

Com Neymar querendo retornar ao Santos em breve, Salah e Rodrygo enfrentariam uma decisão difícil se o Al-Hilal fizesse uma oferta considerável.

Rodrygo disputou 16 partidas na LaLiga, marcando cinco gols e dando três assistências. Com apenas uma assistência nos quatro jogos que disputou na UEFA Champions League, o seu contributo parece mais moderado. Ele marcou dois gols em mais quatro partidas em todas as competições, nomeadamente a Copa del Rey, a SuperTaça da Espanha e a SuperTaça Europeia.

Após uma prorrogação do contrato com o Real Madrid no final de 2023, o valor de Rodrygo continua elevado. A atraente cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (mais de US$ 1,2 bilhão) no novo contrato, que o mantém na equipe até junho de 2028, significa que qualquer licitante poderá ter que pagar essa quantia para que o atacante saia.

