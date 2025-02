Roger Goodell chama os chefes de idéias recebem tratamento preferencial dos funcionários ‘ridículos’ antes do Super Bowl LIX

As teorias da conspiração existem há anos, mas são extremamente frequentes em nossa era moderna das redes sociais, especialmente com a maneira como promulgam a discussão geral. E ao redor do NFLHá muitas pessoas, e eu quero dizer muitas pessoas, que acreditam que os chefes de Kansas City e Patrick Mahomes obtêm uma vantagem toda semana, graças às chamadas favoráveis ​​dos funcionários.

Por Mohamses ou por Taylor Swift ou por qualquer coisa, há apenas muitas pessoas que pensam que os chefes recebem todas as ligações. Os chefes não concordamPara registro. O jogo do campeonato da AFC não ajudou Não importa o que os jogadores Bills poderiam ter dito.

É ruim o suficiente para que antes Super Bowl LIX, em sua conferência de imprensa anual do estado da liga, NFL O comissário Roger Goodell foi questionado sobre a crença “generalizada” de que os chefes recebem ligações, e Goodell o chamou de “ridículo” enquanto louvava as equipes da liga.

“Isso me lembra um pouco do roteiro”, disse Goodell. “Que escrevo um roteiro e que tenho um script durante toda a temporada. Acho que tanto … essas teorias são coisas que acontecem nas redes sociais e conseguem uma nova vida … ninguém quer que seja a teoria deles.

“É uma teoria ridícula para quem pode levar a sério. Mas no final do dia, é algo que sempre temos que continuar trabalhando, como melhorarmos nosso comércio melhor”?

Goodell disse que os chefes são apenas um excelente exemplo dos jogos fechados da NFL e como as coisas podem chegar a uma peça aqui ou uma peça lá.

“Quando você olha para o recorde do Chiefs, que é algo incrível, as pessoas falam sobre a competitividade de nossa liga. Os Chiefs com suas 15 vitórias, 15-2, 11 desses 15 jogos estavam dentro de uma pontuação”, continuou Goodell. “E acho que fala sobre a competitividade do nosso jogo e a importância de como o oficiamos, mas também de competitividade com a maneira como jogamos”.

Havia várias perguntas de monitoramento sobre os chefes (eles são um tópico quente!), Goodell perguntou como a NFL lida com as coisas “atrás da cena” com os funcionários para garantir que nenhum viés seja incorporado à sua decisão no campo. Processos de fabricação.

“Não posso contar todas as coisas que acontecem (as cenas), mas nossos funcionários são avaliados de várias maneiras”, disse Goodell. “Eles não são apenas as coisas que vão no campo, mas as coisas que acontecem em suas próprias vidas. Temos controles muito apertados sobre isso e o controlamos de perto de várias maneiras. Esses funcionários são pessoas excelentes. É um trabalho difícil muito difícil.

Quando o moderador e o apresentador da Fox Curt Menefee sobre os funcionários, Goodell disse que o jogo mudou drasticamente nas últimas décadas.

“Como você sabe, cada rede possui os especialistas oficiais que são funcionários em nossos campos. E acho que eles têm sido úteis para tentar explicar essas regras. E acho que somos mais transparentes. Quando fazemos um Erro no campo, o que dizemos.

“Este jogo se tornou muito mais rápido que você está vendo muito mais do que há seis anos.”

Goodell, corretamente, apontou que o jogo é completamente diferente do ano de 2000, que o jogo é substancialmente mais rápido, que há muito mais ângulos de câmera disponíveis na transmissão e que, como resultado, é muito mais difícil para funcionários em o campo. Tome decisões rápidas sem o benefício de “16 diferentes ângulos de reprodução”.

Ele também apontou que a assistência de repetição foi um grande benefício para a liga este ano e poderia ser estendida.

“A assistência à repetição foi um grande avanço para nós. Eu nos vejo no futuro adicionando mais peças”, disse Goodell. “Acho que existem áreas como máscaras faciais e tantas outras áreas que podemos ajudar os funcionários. Eles não têm o benefício de retornar e procurar 16 repetições de todos os ângulos. Eles precisam tomar uma decisão rápida”.

Nesse último ponto, acho que muita diferença foi perdida, a implementação da implementação da repetição da liga ajudou os funcionários em termos de recebimento de chamadas no campo e fazê -los bem acelerados. Mesmo que os funcionários estejam errados, isso pode ser rapidamente revogado graças ao intervenção do centro de comando da liga e garantindo que o resultado correto seja promulgado em campo.

Por vários anos, a liga estava aplicando assistência de repetição de uma maneira bastante aleatória e agora parece que existe uma certa consistência real, o que contribuiu muito para fazer com que qualquer pessoa que vê os jogos crie que existe uma gestão mais justa de incidentes de incidentes controversos no campo.

Isso não impediu a Internet de criar uma série de memes relacionados a chefes e funcionários, alguns deles belos NSFW, portanto, tenha cuidado com o Google, mas a realidade aqui é que Goodell está correto. Os chefes, como os Patriots diante deles, vencem muitos jogos. Como resultado, eles estão envolvidos em muitos jogos fechados e provavelmente fazem algumas pausas. Eles Eu poderia receber menos sanções do que seus oponentesMas também é completamente possível, eles são apenas uma equipe bastante treinada. Como eles vencem com mais frequência, podem parecer que estão recebendo esses intervalos.

Mas os chefes não vencem porque a NFL quer que eles ganhem para as notas. Basta perguntar a Patrick Mahomes. Eles estão ganhando jogos porque têm um dos melhores combos de treinador e marechal do campo na história da liga ao seu lado.