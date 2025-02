Roger Goodell dà pensieri onesti se possibile Tom Brady Conflict

Il leggendario NFL -quarterback Tom Brady ha iniziato un’altra carriera come commentatore a colori per Fox, e dopo che alcuni primi nervosismi hanno fatto bene e sembra avere il potenziale per finire molto bene.

Ma il fatto che sia diventato proprietario di minoranza di Las Vegas Raiders ha presentato un problema quando ha creato un potenziale conflitto di interessi nei suoi ruoli.

Il commissario NFL Roger Goodell ha recentemente commentato questa visione.

“Tom è stato incredibilmente cooperativo. Lo chiama spesso e dice: “Sto bene?” Penso che sia serio riguardo a lui separa i due e non mette la lega o qualcuno in una posizione di conflitto “, ha detto Goodell via JPafootball

Brady, che ha vinto sette campionati del Super Bowl durante la sua carriera di gioco, e l’uomo play-by-play Kevin Burkhardt chiamerà il Super Bowl LIX.

A causa del suo ruolo con i Raiders, Brady è vietato dalla NFL di partecipare alle riunioni di produzione con qualsiasi altra squadra e di avere accesso ai suoi giocatori, allenatori o strutture.

Ci sono stati emittenti sportivi e commentatori che erano allo stesso tempo coinvolti come il proprietario di una squadra, ma questo potrebbe essere l’esempio più profilato di tale situazione.

I Raiders hanno fatto i playoff due volte da quando hanno perso il Super Bowl nella stagione 2002, ma forse c’è una visione di speranza ora che hanno assunto Pete Carroll per essere il loro allenatore principale.

