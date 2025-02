Roger Goodell pesa nell’azione dello stadio dei nuovi comandanti

Per la prima volta da decenni, è un buon momento per essere un fan dei comandanti di Washington.

Il franchise era profondamente rispecchiato per ecceribilità sin dai primi anni ’90, ma uscivano da un viaggio inaspettato al campionato NFC e con il rookie -quarterback Jayden Daniels sembra essere un posto enorme per la crescita in movimento.

Washington ha un nuovo gruppo di proprietà sovrascritto da Josh Harris e Magic Johnson e quel gruppo è alla ricerca di un nuovo stadio.

L’ex luogo allo stadio RFK, dove la squadra ha giocato dal 1961 al 1996, è stato discusso come il luogo di un nuovo posto e il commissario NFL Roger Goodell ha recentemente discusso della situazione.

“Penso che possa essere buono per la nostra nazione. Lo ricordo da bambino che è cresciuto. Il suo potere. Se questa è la migliore alternativa, penso che sarebbe una buona cosa “, ha detto Goodell tramite NFL Network Insider Ian Rapoport.

Washington è stato un franchise NFL di punta quando hanno giocato lì e ha vinto tre campionati del Super Bowl sotto il capo allenatore Joe Gibbs. Non ha avuto un successo simile da quando ha spostato le sue partite casalinghe a Landover, nel Maryland.

Daniels, che dovrebbe vincere il rookie offensivo dell’anno, è il primo franchising legittimo dei comandanti da Joe Theismann negli anni ’80 e avranno molte cifre salariali che possono usare per soddisfare le loro esigenze.

Probabilmente sono solo pochi di distanza dal ritorno alle altezze che hanno goduto di nuovo in quel giorno e trattano una nuova generazione di fan per la grandezza del calcio.

