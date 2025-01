Rohit Sharma conquista corações com gesto para Ravi Shastri, a interação com Sunil Gavaskar se torna viral – assista

Rohit Sharma conquistou corações com seus gestos para o lendário batedor indiano Sunil Gavaskar e o ex-técnico Ravi Shastri durante as comemorações do 50º aniversário do Estádio Wankhede em Mumbai no domingo. Durante o evento, Rohit dividiu o palco com estrelas como Sachin Tendulkar, Shastri, Gavaskar e Ajinkya Rahane. Durante a discussão no palco, Shastri sentou-se no canto, mas Rohit insistiu que ele se sentasse no meio, ao lado de Gavaskar. Mais tarde, quando o Troféu dos Campeões 2025 subiu ao palco, Gavaskar pediu-lhe que ficasse no meio, mas Rohit recusou educadamente e ficou no canto.

Ravi Shastri estava sentado em um canto, mas Rohit Sharma pediu que ele se sentasse no meio de Wankhade durante o evento. Oh, capitão, meu capitão @ImRo45pic.twitter.com/fINRfxctff — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢(@rushiii_12) 19 de janeiro de 2025

Depois de trazer dois troféus da ICC – a Copa do Mundo T20 de 2007 como membro da equipe e a Copa do Mundo T20 de 2024 como capitão – para o Estádio Wankhede, o capitão indiano Rohit Sharma prometeu no domingo que sua equipe fará o possível para trazer o próximo Troféu dos Campeões de 2025 ao local icônico para mais uma rodada de celebração.

Quando o troféu dos Campeões de 2025 foi levado ao palco e apresentado à multidão, Rohit disse que um dos momentos mais queridos de sua vida foi trazer a Copa do Mundo T20 de 2024 para Wankhede depois de viajar em um ônibus aberto na Marine Drive.

Sunil Gavaskar e Ravi Shastri pediram ao capitão Rohit Sharma para ficar perto do Troféu dos Campeões durante a sessão de fotos, mas Rohit se recusou a ficar perto do troféu e ficou no canto Capitão, traga para casa@ImRo45 pic.twitter.com/GeqWV2aoij — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢 (@rushiii_12) 19 de janeiro de 2025

“Tenho certeza de que quando chegarmos a Dubai, os desejos de 140 milhões de pessoas estarão conosco. Tentaremos vencer e trazer (o Troféu dos Campeões da ICC) de volta aqui em Wankhede”, disse Rohit.

O jogador de 37 anos fez essa promessa durante um evento organizado pela Mumbai Cricket Association (MCA) no domingo para marcar a conclusão dos 50 anos do Estádio Wankhede.

Nesta ocasião, o Troféu dos Campeões, que faz parte do Trophy Tour a todos os países participantes, foi levado a Wankhede. Rohit esteve presente no palco no meio do Estádio Wankhede junto com Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar, Ravi Shastri, Sachin Tendulkar, Diana Edulji e Ajinkya Rahane como jogadores de Mumbai que mais tarde capitanearam a Índia em várias modalidades de críquete.

Nesta ocasião, o capitão da Índia também relembrou a sua primeira visita ao icónico estádio e como essa visita o inspirou a sonhar um dia jogar pelo país.

A Índia começará sua campanha no Troféu dos Campeões contra Bangladesh, em Dubai, em 20 de fevereiro, seguida de partidas contra os arquirrivais Paquistão e Nova Zelândia em 23 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. A Índia anunciou um elenco de 15 membros para o torneio de sábado, que contará com oito equipes.

