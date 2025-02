Rohit Sharma dá uma resposta épica quando Ravi Shastri comete Faux pas durante a Índia vs. Paquistão

O capitão Índia Rohit Sharma falou engraçado com o ex -treinador de Ravi Shastri depois que o capitão Pakistão Mohammad Rizwan venceu a queda e decidiu bater primeiro. No caso de condições em Dubai, que favorecem a equipe de piscinas primeiro, os dois capitães queriam colocar engrenagens no quadro. Mas foi Rizwan, cujo desejo foi cumprido. No entanto, Shastri cometeu Faux Pas porque também pediu ao capitão Índia Rohita, que não jogou há muito tempo. Hitman, no entanto, salvou o eritema de Shastri, impedindo mais danos.

Depois de conversar com Rizwan, quem ganhou o arremesso, Shastri perguntou a Rohita: “O que você decidiu?” Antes de perceber que era o capitão paquistanês que venceu a queda.

O sorridente Rohit disse então: “Não importa, eles venceram a queda, então veremos primeiro”. Rohit também revelou que a Índia está jogando o mesmo XI contra o Paquistão.

Ravi Shastri – “O que você faria se ganhasse a queda” Rohit Sharma – “Não importa o que queríamos” pic.twitter.com/kp8jcntodod – `(@furofverwrows) 23 de fevereiro de 2025

“Parece semelhante ao último jogo, a superfície é mais lenta. Temos uma unidade experiente em piscar, então sabemos o que fazer se os arremessos se tornarem mais lentos. Eles precisam do desempenho geral da equipe – com um taco e bola. O último jogo não foi fácil para nós, o que está sempre sob pressão.

O Paquistão, que perdeu a partida anterior com a Nova Zelândia, teve que fazer uma mudança forçada quando o ferido Fakhar Zaman deu lugar ao imam-ul-haq na equipe.

“Primeiro, não atingirá, parece uma boa superfície. Eu quero definir um bom objetivo. Cada partida é importante nos eventos da ICC, manteremos tudo normalmente. Os meninos conhecem essas condições, nos saímos bem aqui e queremos fazer o melhor que perdemos nosso último jogo, mas agora é uma mudança – o Imam está em andamento.