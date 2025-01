Rohit Sharma é o capitão da equipe T20I masculina da ICC do ano de 2024, com 4 indianos na lista. Lista completa

Rohit Sharma foi escolhido como capitão da equipe ICC T20I do ano em 2024, depois de levar a Índia ao seu segundo título da Copa do Mundo T20 este ano. Apesar da má forma no teste de críquete, Rohit ganhou sua primeira medalha de prata como capitão da Índia, terminando também como o segundo maior artilheiro do torneio. Três outros indianos participaram do ICC XI, os marcapassos Jasprit Bumrah e Arshdeep Singh e o versátil Hardik Pandya. Bumrah foi eleito o melhor jogador do torneio da Copa do Mundo T20 de 2024.

Travis Head foi selecionado para abrir ao lado de Rohit Sharma, enquanto Phil Salt também foi incluído no XI como batedor nº 3.

Head acumulou 255 corridas em sete partidas na Copa do Mundo T20, terminando como o terceiro maior pontuador. O australiano teve um 2024 brilhante e também deixou sua marca na Indian Premier League (IPL).

Phil Salt atingiu três séculos T20I em 2024 e encontrou um lugar no ICC XI.

Nicholas Pooran foi o artilheiro do T20S em 2024, marcando mais de 2.000 corridas, e foi selecionado como guarda-postigo no XI. Babar Azam, do Paquistão, também encontrou uma vaga ao marcar 738 corridas em 23 entradas, apesar de não ter a melhor Copa do Mundo T20.

Sikandar Raza do Zimbábue, Hardik Pandya da Índia e Rashid Khan do Afeganistão foram selecionados como versáteis na equipe. Pandya foi indiscutivelmente o melhor jogador versátil da Copa do Mundo T20, enquanto Rashid levou o Afeganistão a uma histórica primeira semifinal.

Bumrah teve uma Copa do Mundo T20 fenomenal em 2024, conquistando 15 postigos, enquanto Arshdeep foi o principal goleiro do torneio com 17. Este último conquistou 36 postigos em 18 partidas em 2024.

Junto com Rashid Khan, Wanindu Hasaranga do Sri Lanka foi selecionado como o segundo spinner na equipe ICC T20I do ano.

Equipe ICC T20i do ano 2024: Rohit Sharma (C), Travis Head, Phil Salt, Babar Azam, Nicholas Pooran (WK), Sikandar Raza, Hardik Pandya, Rashid Khan, Wanindu Hasaranga, Jasprit Bumrah, Arsdeep Singh.