Rohit Sharma e quais anéis personalizados com diamantes concedidos. A razão é …

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) concedeu ao vencedor da equipe na Copa do Mundo na Copa do Mundo de Rohit Sharma usando anéis personalizados com diamantes. Ao retirar a folha das ligas esportivas americanas, como a NBA e a NFL Books, a BCCI concedeu aos jogadores os anéis de “Masters” durante o Naman Awards 2025 em Bombaim na semana passada. No ano passado, a Índia derrotou a República da África do Sul para Barbados para aumentar o título de T20 da Copa do Mundo, o primeiro grande sucesso do país desde o Troféu dos Campeões de 2013.

O anel adaptado tem o nome e o número de jogadores da camiseta t, com o chakra de Ashok incorporado no topo. A Índia não foi apagada no torneio, e o anel também enfatizou a margem de ganhar a equipe em cada página.

“A performance do #Teamamia com seus mestres soa para homenagear sua campanha impecável no #T20WorldCup. Os diamantes podem ser para sempre, mas essa vitória é certamente imortalizada em bilhões de corações. Essas memórias “chamam” em voz alta e vivem conosco para sempre “, BCCI assinou o filme.

A Índia conseguiu vencer a final, apesar da África do Sul em um estágio, exigindo apenas 30 corridas na parte de trás das bolas.

Após a final, o capitão da Índia Rohit Sharma e a estrela de Virat Kohli anunciaram as pensões do T20i. Um dia depois, o versátil Ravindra de Jadiej se juntou a eles, oferecendo um adeus ao formato.

“Foi a minha última Copa do Mundo do T20 e é isso que queríamos alcançar”, disse Kohli após a partida. “Um dia você sente que não pode escapar, então as coisas acontecem. Deus é ótimo, e eu trabalhei para a equipe no dia em que importava. Agora ou nunca, o último T20 para a Índia, eu queria o máximo possível. “Kohli disse entre as celebrações da Índia.

“Foi também o meu último jogo (T20I). Não há melhor momento para dizer adeus a este formato. Eu adorei a cada momento. Comecei a tocar esse formato na Índia. Era isso que eu queria, eu queria ganhar a Copa.