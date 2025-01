Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal abrirão para Mumbai no Troféu Ranji 2024-25, confirma o capitão Ajinkya Rahane.

Rohit Sharma retornará ao Troféu Ranji depois de quase 10 anos.

Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal estão entre vários jogadores de críquete indianos, incluindo Virat Kohli, que retornará para jogar no Troféu Ranji após o desempenho decepcionante da Índia nos últimos meses.

A decisão dessas estrelas ocorre em meio ao BCCI, que torna obrigatório que os membros da equipe de teste joguem críquete nacional sempre que estiverem disponíveis.

Rohit e Jaiswal jogarão na próxima partida do Troféu Ranji de Mumbai contra Jammu e Caxemira, marcada para começar na quinta-feira, 23 de janeiro.

Prithvi Shaw e Ayush Mhatre abriram para Mumbai no início da temporada 2024/25, em outubro. No entanto, após o mau desempenho de Shaw, ele foi demitido e substituído por Angkrish Raghuvanshi. Com o retorno de Rohit e Jaiswal, Mumbai teve que tomar uma decisão entre manter os titulares como titulares ou permitir que os jogadores de teste abrissem em uma única partida.

Ajinkya Rahane confirma que Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal abrirão para Mumbai.

O capitão de Mumbai, Ajinkya Rahane, confirmou que Rohit e Yashasvi abrirão o turno. Ele também enfatizou a importância de jogar críquete competitivo.

Falando à mídia antes da próxima partida do Troféu Ranji de Mumbai contra Jammu e Caxemira, Rahane respondeu a um jornalista que perguntou se Yashasvi e Rohit abririam o turno para Mumbai, dizendo: “Isso é mesmo uma pergunta?“

Notavelmente, Rohit e Yashasvi abriram juntos apenas uma vez no BGT 2024-25 em Melbourne, onde formaram parcerias de 8 e 25 corridas antes de Rohit ser demitido em ambas as ocasiões.

Rahane enfatizou ainda a importância de jogar críquete competitivo e mencionou que embora a dupla possa não ter nenhum jogo de bola vermelha no futuro, eles jogarão críquete ODI nos próximos meses.

Ele acrescentou: “Para qualquer jogador de críquete, preparar-se para a partida (e) o tempo de jogo é muito importante. Obviamente, não há críquete bola vermelha (teste) no momento. Mas eles vão jogar bola branca (competições).“

Jaiswal foi o maior artilheiro da Índia no BGT 2024-25, com 391 corridas em 10 entradas. No entanto, Rohit teve dificuldades e marcou apenas 31 corridas em cinco entradas.

