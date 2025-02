Rohit Sharma "Ele deveria se aposentar": Após 7 pills do Capitão India 2 vs. Inglaterra, veneno online derrama veneno

O problema parece crescer para Rohita Sharma. Em frente ao troféu dos campeões três Índia vs. A Inglaterra ODI vê uma tentativa de uma festa de tenda. No entanto, Rohit Sharma não deixou o traço no 1º ODI em Nagpur na quinta -feira. O capitão da Índia se apaixonou por apenas dois de sete bolas. Após a última derrota de Rohit (ele está lutando com uma forma ruim), a Internet era um lugar cruel. Alguns usuários de mídia social disseram que Rohit deveria se aposentar.

Rohit Sharma não é eficaz no poder, poder externo, em testes, em ODI, Índia, fora da Índia pic.twitter.com/hpwrs1hshs – Academia Dinda (@academy_dinda) 6 de fevereiro de 2025

Como este post, se você acha que Rohit Sharma deve se aposentar o mais rápido possível. pic.twitter.com/onqkaealjv – Krishna. (@Krishvk_18) 6 de fevereiro de 2025

Mostre -me um jogador mais inútil do que Rohit Sharma. Vou excluir minha conta para sempre pic.twitter.com/mcl0bhi9tx – Kevin (@imkevin149) 6 de fevereiro de 2025

Os anos cinquenta de Shubman Gill e Shreyas Iyer ajudaram Indy em um triunfo de quatro membros sobre a Inglaterra na primeira partida da ODI da série na Associação de Críquete de Vidarbha em Nagpur na quinta -feira. Graças à grande vitória em Nagpur, os homens de azul experimentaram uma vantagem de 1-0 sobre os três leões da série ODI.

A Índia teve que perseguir o gol de 249 velocidades na segunda rodada. Yashasvi Jaiswal (15 corridas de 22 bolas, 3 quatro) e o capitão Rohit Sharma (2 engrenagens de 7 bolas) abriram azul para homens, mas não conseguiram deixar o traço, porque só podiam fortalecer a parceria de 19 marchas.

Jofra Archer tirou o primeiro sangue na segunda rodada, quando removeu Jaiswal em 4,3 engrenagens.

Shubman Gill substituiu Jaiswal por um colapso e pretendia cooperar com Rohit. No entanto, o capitão não brilhou a curva com o bastão, ele foi lançado em 5.2 por Saqib Mahmood.

Shreyas Iyer (59 marchas de 36 bolas, 9 quatro e 2 seis) apareceu no lugar de Rohit Sharma e fortaleceu a incrível parceria de 94 velocidades da Gill, dando aos homens no início azul do jogo.

Iyer jogou o jogo de ataque na quinta -feira com um indicador de impacto 163.89. Ele se formou em meio século no 14º estilo, atingindo quatro.

No entanto, a batida do fumante à direita terminou em 15,6 depois que Jacob Bethell o rejeitou.

A demissão de Iyer não afetou os anfitriões, pois Axar Patel (52 corridas de 47 bolas, 6 quatro e 1 seis) fortaleceram a parceria de 108 velocidades com a Wiczekapitan Gill.

Gill tocou uma batida impressionante em Nagpur, ele terminou meio século no século 25.

A dupla Gill-Axe ajudou Indy a se aproximar da vitória na quinta-feira. Quando tudo foi a favor dos anfitriões, Adil Rashid pegou o portão de consolação para a Inglaterra quando removeu Axara da pesca em 33,4 marchas.

