Rohit Sharma encerra teste de especulação de aposentadoria com confirmação de participação no Troféu Ranji 2024-25

Rohit Sharma teve um ano difícil no teste de críquete em 2024. O capitão indiano marcou 619 corridas com uma média de 24,76 e enfrentou críticas tanto por sua forma de rebatidas quanto por sua capitania no formato mais longo.

Rohit Sharma começou bem o ano com dois séculos contra a Inglaterra na série de testes em casa de cinco partidas. Abrindo com Yashasvi Jaiswal, ele deu à Índia um início sólido e desempenhou um papel crucial na vitória da série por 4-1.

No entanto, sua forma piorou na segunda metade da temporada de testes, começando em setembro. O experiente abridor marcou apenas meio século em oito testes contra Bangladesh, Nova Zelândia e Austrália, lutando com rotação e ritmo.

As coisas foram de mal a pior quando sua má forma o levou a desistir do teste final do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney.

A forte decisão de Rohit no final do ciclo do Campeonato Mundial de Testes (WTC) de 2023-25 ​​da Índia gerou especulações sobre sua possível aposentadoria do críquete de teste. No entanto, ele pôs fim aos rumores ao confirmar sua participação na próxima partida do Troféu Ranji de Mumbai contra Jammu e Caxemira.

Rohit confirma participação no Troféu Ranji

Durante o anúncio da equipe indiana para o ICC Champions Trophy 2025, o capitão indiano Rohit Sharma dirigiu-se à mídia e confirmou sua participação no próximo jogo do Troféu Ranji, afirmando: “Eu vou jogar.“

Abordando as especulações sobre os jogadores indianos negligenciarem o críquete doméstico, o capitão Rohit Sharma esclareceu que desde que se tornou regular no críquete de teste, ele observou como o tempo para recarregar é limitado. Ele ressaltou que nenhum jogador considera o críquete doméstico algo garantido.

Ele acrescentou: “Para mim, pessoalmente, desde que comecei a jogar críquete de teste regularmente em 2019, você quase não tem tempo. Quando você joga críquete internacional regularmente, precisa de uma folga, apenas para se refrescar. Ninguém toma isso como garantido.”

O próximo teste da Índia será uma série de cinco partidas na Inglaterra, começando em junho. Se selecionado, Rohit tentará causar um impacto na série se precisar estender sua carreira de testes.

