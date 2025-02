Rohit Sharma está diante do calor para soltar Yashasvi Jaiswal, com a marca “egoísta” pelos fãs

O capitão da Índia Rohit Sharma está diante do calor entre o 2º ODI em andamento contra a Inglaterra em Cuttack. Quando a Inglaterra decidiu chegar ao críquete de Barabati no estádio no domingo, Rohit fez duas mudanças com Virat Kohla e o estreante Varun Chakravarthy, substituindo Yashasvi Jaiswal e Kuldeep Yadav. Jaiswal estreou em ODI na abertura da série em Nagpur, mas foi abandonado após uma partida. Após a partida, Shreyas Iyer revelou que não fazia parte do primeiro jogo XI e jogou apenas por causa da lesão prematura de Kohla.

A situação poderia ser diferente se Shreyas Iyer não tivesse partido no primeiro ODI. Como resultado, Jaiswal foi consagrado para abrir espaço para Kohla.

No entanto, a decisão foi criticada nas mídias sociais, e os fãs sugerem que Rohit deve cair em vez de um jovem abridor.

Veja como a Internet reagiu:

Iyer nea kiya 1º odi ke baad sab bol diya rohit gill aberto

Virat em 3 Iyer, 4 anos (AB esquerda Kha gaya) 1º Odi Mein Kyu Nahi Jaisal Ko 3 Khilaya? 2 pic.twitter.com/s8yin7mmrrr – ab cricinfo (@abcricinfo16) 9 de fevereiro de 2025

Rohit Sharma nesta runa da série 2 em 7 bolas.

E ele jogou Jaiswal em vez de si mesmo.

Um capitão egoísta liderando na frente – Falta de contexto Indie (@noctonTextIndia0) 9 de fevereiro de 2025

Yashasvi Jaiswal está com base em uma partida ou ele deve ter a chance de considerar a forma Rohit?#Asthestar – Ramkumar (@pankaj5791) 9 de fevereiro de 2025

Ao jogar, Rohit explicou a causa das mudanças da Índia para a segunda partida.

“Foi um bom desempenho no primeiro jogo. Eu simplesmente amei isso. A energia era muito boa, mesmo que ele não estivesse em campo há algum tempo. Era perfeito para assistir depois de perder dois gols. Shreyas possui essa intenção e atitude e não esquece as contribuições de Shubman e Axar.

A Inglaterra também introduziu três mudanças da equipe que perdeu 4 gols em Nagpur. Mark Wood e Gus Atkinson e Versátil Jamie Orton retornam à banda, e Jacob Bethell, Brydon Cars e Jofra Archer Siedził.

Bethell sofreu uma lesão postal depois que ele fez Valiant 51 em quatro gols da equipe em Nagpur.

Os turistas se estabeleceram em Somerset Battak Tom Banton como uma capa do terceiro ODI em Ahmedabad na quarta -feira e chegará à Índia na segunda -feira.