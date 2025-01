Rohit Sharma já jogou sua última partida de teste de críquete pela Índia?

Rohit Sharma não jogou no quinto teste contra a Austrália, em Sydney.

Não está claro quem puxou os cordelinhos no vestiário indiano durante o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, se foi o técnico Gautam Gambhir quem comunicou sua decisão ao capitão ou se o próprio capitão decidiu que era o suficiente, mas se o Teste de Melbourne foi o último teste de críquete de sua carreira para Rohit Sharma, foi uma nota sombria sair do formato mais longo do jogo depois de ter estado no seu melhor nos últimos anos.

Na véspera da Prova de Sydney, ficou claro que Rohit não participaria da quinta Prova da série, o que era fundamental para que a Índia mantivesse o Troféu Border-Gavaskar e mantivesse vivas as chances de chegar à terceira Prova consecutiva. Final do Campeonato Mundial de Testes ICC (WTC).

Perdendo por 2 a 1 na série, e em território de vitória obrigatória, com Shubman Gill, um dos melhores batedores da Índia este ano, no banco, as barreiras fecharam-se na posição de Rohit no teste lateral, e parece que em sua posição. carreira como boa.

Jasprit Bumrah, o capitão substituto que levou a Índia a uma vitória memorável em Perth, disse no sorteio em Sydney que “Nosso capitão (Rohit Sharma) também mostrou sua liderança. Ele optou por descansar nesta partida. Isso mostra que há muita união em nossa equipe. Não há egoísmo. O que for melhor para a equipe, estamos procurando fazer.”

Rohit escolheu “descansar”, isso é curioso aqui e é simplesmente inconcebível. Se alguém merecia uma “pausa” na seleção indiana, era o próprio Bumrah, quem mais arremessou nos primeiros quatro testes em ambas as equipes.

No entanto, está claro que Rohit foi instruído a não participar do Teste de Sydney ou que o fez voluntariamente (o que teria sido uma formulação mais clara) devido ao seu mau desempenho. Quem tomou as decisões sobre a demissão de Rohit estava na verdade pensando no “melhor interesse” da equipe.

A má forma é falhar aqui. Na realidade, foi desastroso. Ele achou difícil manter a bola no meio nesta turnê pela Austrália, já que conseguiu apenas 31 corridas em cinco entradas enquanto rebatia tanto na ordem do meio quanto como abridor.

E essa forma horrível começou na temporada em casa contra Bangladesh e Nova Zelândia, onde conseguiu apenas 150 em cinco testes.

Em 15 entradas desde a temporada em casa, Sharma marcou 164 corridas com uma média de apenas 10,93, com apenas uma pontuação acima de 30.

Rohit Sharma já jogou sua última partida de teste de críquete pela Índia?

Quanto à carreira de teste de Rohit. Resumindo: tudo está quase acabando e só aguardando um anúncio oficial. A próxima partida de teste da Índia, caso não consiga se classificar para a final do ICC WTC 2023-25, será em junho de 2025, na Inglaterra, quando Rohit Sharma completará 38 anos. Com uma média inferior a 11 em suas últimas oito partidas de teste. , e estando claramente muito além de sua melhor forma e idade, não se espera que os selecionadores o escolham para a turnê pela Inglaterra, que fará parte do próximo ciclo do ICC WTC.

O Teste de Melbourne em dezembro de 2024, com toda probabilidade, foi o último de Rohit no teste de críquete.

No teste de críquete, Rohit será lembrado por seu trabalho como abridor de 2019 a 2024. Como abridor, ele marcou 2.697 corridas com uma média de 42,80 com nove séculos. Jogou algumas pancadas excelentes em condições desafiadoras, tanto em casa como fora, contra a Inglaterra, em 2021.

