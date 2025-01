Rohit Sharma jogará o Troféu Ranji pela primeira vez em uma década e será nomeado para o time de Mumbai ao lado de Yashasvi Jaiswal

O capitão da Índia, Rohit Sharma, participará de uma partida do Troféu Ranji pela primeira vez em quase uma década, depois que ele e a estrela em ascensão Yashasvi Jaiswal foram convocados para a equipe de Mumbai para a partida contra Jammu e Caxemira, que começa em 23 de janeiro no MCA-BKC Ground em Bombaim. A equipe continuará a ser liderada pelo experiente Ajinkya Rahane, disse a Mumbai Cricket Association (MCA) ao anunciar a equipe na segunda-feira. Rohit confirmou sua participação na próxima rodada da partida do Troféu Ranji no sábado, durante uma coletiva de imprensa durante a qual as seleções da Índia foram anunciadas para a série limitada contra a Inglaterra e o Troféu dos Campeões do próximo mês.

Quando questionado se jogaria a próxima partida nacional pela seleção estadual, Rohit respondeu: “Sim”.

Recentemente, foram levantadas questões sobre a melhor forma de Rohit, após suas atuações esquecíveis nos últimos oito testes, inclusive em casa contra a Nova Zelândia e a Austrália Down Under.

O capitão da Índia participou de um treino em Mumbai no dia 15 de janeiro, quando, após a desastrosa viagem da seleção pela Austrália, ficou claro que o BCCI havia tornado obrigatória a participação dos jogadores nas competições nacionais.

Logo depois, Jaiswal também se juntou ao time de Mumbai e treinou no BKC Stadium, fazendo algumas sessões de rebatidas com seu time nacional.

Recentemente, o BCCI tornou obrigatória a participação de todos os jogadores indianos contratados em competições nacionais de críquete, exceto quando há problemas de aptidão física.

Rohit citou sua agenda lotada com a seleção nacional como uma das razões pelas quais ele não joga críquete nacional.

“(Nos) últimos 6-7 anos, posso pelo menos contar o que aconteceu comigo desde que comecei a jogar críquete de teste regularmente, ou seja, desde 2019, quando você mal tem tempo (na mão)”, disse a mídia.

“E então, quando você joga tanto críquete internacional durante o ano, você precisa de algum tempo de folga e um pouco de críquete para se refrescar, reenergizar-se e se preparar para a próxima temporada.” “Mas já cuidamos disso e ninguém considera isso garantido ou algo assim. Isso se baseia simplesmente em como alguém passou a temporada e em quanto descanso precisa.

“Com base em tudo isso, decidimos o que vai acontecer com determinados jogadores. Agora tornou-se obrigatório jogar críquete no país se houver tempo”, afirmou.

Seleção de Mumbai: Ajinkya Rahane (capitão), Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, Ayush Mhatre, Shreyas Iyer, Siddhesh Lad, Shivam Dube, Hardik Tamore (semana), Akash Anand (semana), Tanush Kotian, Shams Mulani, Himanshu Singh, Shardul Thakur , Mohit Awasthi, Sylvester Dsouza, Royston Dias, Karsh Kothari.

