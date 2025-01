Ele tirou Umar Nazir para um seis sem esforço, sua marca registrada, usou Auqib Nabi e Yudhvir Singh para mais algumas rebatidas nas cordas para ter um vislumbre de seu melhor absoluto. Mas no final, um retorno de cinquenta Ranji não seria para o capitão indiano Rohit Sharma, que fez 28 na sexta-feira. Jogando sua primeira partida por Mumbai no críquete doméstico em quase uma década, o primeiro dia de Rohit em campo foi um desastre, com o jogador de 37 anos se apaixonando por Jammu Kashmir. Mas na sexta-feira, Rohit se acomodou muito melhor ao escolher 28, seu melhor no críquete de primeira classe desde 52 no segundo turno do Teste de Bengaluru contra a Nova Zelândia no ano passado.

Na verdade, demorou tanto para Rohit, que desde então marcou 0, 8, 18, 11, 3, 6, 3 e 9 em partidas subsequentes contra Nova Zelândia e Austrália.

Então, em meados de outubro, a Índia estava firmemente estabelecida na tabela de pontos da Copa do Mundo e a casa estava em plena ordem para a seleção nacional. Mas tudo desmoronou após derrotas para Nova Zelândia e Austrália, forçando as estrelas indianas a jogar críquete nacional.

Ele estava procurando um grande problema na sexta-feira, mas isso não aconteceu. O golpe de 28 de Rohit foi misturado com acertos e erros nos estágios iniciais, que começou com uma chance difícil perdida por Nazir no número quatro, quando ele não conseguiu se recuperar após suas ações.

Rohit respondeu imediatamente acertando um seis na perna quadrada.

A borda externa grossa voou e depois passou entre o defensor em Gully e Second Slip e na bola final, Rohit disparou forte e amplo para afastar a bola para mais quatro no impedimento.

Caído por um, Rohit correu para 21 de 11 bolas em um estágio, mas permaneceu cauteloso, apesar de ter sido derrotado algumas vezes.

Com uma relativa falta de umidade no segundo dia do postigo em BKC, os arremessadores J&K também tiveram que trabalhar duro para se manterem fortes, mas não conseguiram impedir Rohit de liberar os braços para um total de três seis e dois quatros.

No final das contas, foi necessário um salto perfeitamente cronometrado para uma recepção com uma mão de Abid Mushtaq, da J&K, no meio de Nazir, que dispensou Rohit pela segunda vez na disputa para encerrar a permanência do capitão indiano no meio.

Embora o esguio Nazir tenha rido ultimamente, Rohit saiu com um turno que tinha elementos de tudo o que foi e poderia ser, acertou e errou a promessa de que uma grande batida poderia estar ao virar da esquina na briga.