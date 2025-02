Rohit Sharma passa pelo recorde de Chris Gayle no Cricket Odi, apenas atrás de Shahid Afridi agora

Rohit Sharma atingiu meio século contra a Inglaterra em Cuttack.

O capitão da Índia, Rohit Sharma, finalmente se formou novamente para formar um ataque contra a Inglaterra durante o segundo ódio em Cuttack.

No Estádio Barabati, quando o campo era mais fácil de acertar sob as luzes, Rohit voltou ao seu melhor toque, quebrando com os seis deslumbrantes do trio de ritmo da Inglaterra de Mark Wood, Gus Atkinson e Saqib Mahmood.

Quando ele quebrou seis para madeira e Atkinson, ele era severo com Mahmood, o jogador de boliche que o demitiu no primeiro ódio em Nagpur, atingindo o marinheiro por dois seis ataques.

Rohit chegou ao seu primeiro meio século no críquete internacional desde o primeiro teste da série em casa contra a Nova Zelândia. Enquanto isso, ele teve um momento desastroso no críquete do julgamento, lutando contra a Nova Zelândia e a Austrália e também gerenciando duas pontuações baratas no troféu de Ranji antes de sair para apenas duas corridas em Nagpur Odi.

Até seus cinquenta em Cuttack, Rohit atingiu quatro seis, o que o ajudou a passar no relato de seis Gayle de seis no críquete ODI e agora Rohit chegou aos seis segundos neste formato.

Gayle atingiu 331 seis em sua carreira de 20 anos. Rohit Sharma chegou agora a 335 sixs até escrever. Agora, antes de Rohit nesta lista está apenas o Paquistão Shahid Afridi com 351 seis. Se Rohit ainda for consistente, ele poderá passar na conta de Aphridi no próximo troféu dos campeões da ICC de 2025.

A maioria dos seis no ODI do críquete:

Shahid Afridi – 351 Rohit Sharma – 335* Chris Gayle – 331 Sanath Jayasuriya – 270 MS DONDI – 229

Enquanto isso, a Índia está navegando em sua perseguição ao alvo de 305 corridas, com Rohit e Shubman Gill marcando 86 corridas em 11 overs.

