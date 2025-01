Rohit Sharma proibido de viajar ao Paquistão, nova disputa surge entre BCCI e PCB: relatório

Novas controvérsias surgiram antes do início do Troféu dos Campeões da ICC, com o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) e o Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) em desacordo mais uma vez. O BCCI, após se recusar a enviar sua equipe ao Paquistão para participar do Troféu dos Campeões, conseguiu converter o torneio em uma modalidade híbrida com a Índia disputando suas partidas em Dubai. Agora, o conselho indiano proibiu o capitão Rohit Sharma de viajar ao Paquistão para dois eventos de inauguração – a conferência de imprensa dos capitães e a habitual sessão de fotos.

De acordo com o relatório publicado em Tempos da ÍndiaO BCCI solicitou ao ICC que transferisse ambos os eventos pré-torneio para Dubai para que o capitão Rohit pudesse estar fisicamente presente e participar dos eventos. A ação do BCCI deixou, compreensivelmente, o conselho do Paquistão furioso.

“A ICC já honrou o pedido da Índia de não agendar jogos do Troféu dos Campeões no Paquistão, portanto estas são questões menores”, disse o jornal, citando uma fonte.

Outra questão que circula na internet é a relutância do BCCI em colocar ‘Paquistão’ nos kits da Equipe Índia. Embora a regra da ICC estipule que o nome do país anfitrião deve aparecer no logotipo das camisas dos times participantes, a diretoria indiana quer uma exceção, já que o time jogará suas partidas em Dubai.

“O BCCI está trazendo a política para o críquete, o que não é nada bom para o jogo. Eles se recusaram a viajar para o Paquistão. Eles não querem enviar o seu capitão (ao Paquistão) para a cerimónia de abertura. Agora há relatos de que eles não querem o nome do país anfitrião (Paquistão) impresso em suas camisas. Acreditamos que o órgão governamental mundial (ICC) não permitirá isso e apoiará o Paquistão”, disse um funcionário do PCB à agência de notícias IANS.

É importante notar que a camisa T20 do Paquistão para a Copa do Mundo de 2021 trazia o nome da Índia, embora o torneio tenha sido realizado nos Emirados Árabes Unidos. Se a Índia se recusar a incluir o Paquistão no logótipo do Troféu dos Campeões nas suas camisolas, estará a violar o Código de Conduta da ICC.

O Troféu dos Campeões está programado para começar em 19 de fevereiro.