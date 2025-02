Entre as críticas sobre seu lugar no jogo XI, o capitão Rohit Sharma deu a Indy um começo em uma busca de 305 velocidades contra a Inglaterra no 2º ODI em Cuttack. Rohit caiu três enormes seis entre os seis primeiros, e a pontuação da Índia lerá 47/0 sob as luzes do Estádio Barabati. Com seus três seis, Rohit atravessou o ex -capitão ocidental Chris Gayle na lista de Bałkarzy com a maioria de seis em um internacional internacional internacional. Antes da partida, Rohit foi atraído em 331 seis de Gayle, que recentemente jogou ODI em 2019, mas oficialmente não anunciou sua aposentadoria. O ex -capitão do Paquistão Shahid Afridi mantém uma lista depois de quebrar 351 seis em 398 partidas.

Enquanto isso, a Índia tinha 48/0 em 6,1 overs, quando o jogo foi interrompido por causa do problema com os faróis em Cuttack. A Índia precisa de 305 para assumir a liderança inesperada de 2-0 em uma série de três partidas.

Antes, Ben Duckett e Joe Root atingiram meio século para ajudar a Inglaterra a alcançar 304 tudo depois que os hóspedes decidiram não sair. Duckett caiu 65 das 56 bolas, enquanto o maior de 69, antes que o Blitz Liam Livingstone de 41 velocidades assumisse um total de 300. No entanto, três partidas nas duas últimas marchas da Inglaterra jogaram a bola a perder.

Rohit teve uma forte crítica, pois não atirou com um bastão durante o troféu de border-gavascar contra a Austrália. Ele venceu 31 corridas em cinco rodadas e depois desistiu do jogo final em Sydney.