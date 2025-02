Rohit Sharma termina com seca aos 487 dias, envia um aviso aos seus rivais contra o troféu dos campeões

O capitão da Índia Rohit Sharma no domingo bateu seu século 32 ODI, o primeiro no formato de outubro de 2023. Rohit alcançou um marco durante o 2º ODI contra a Inglaterra no estádio Barabati, em Cuttack. Foi a primeira era de Rohit em qualquer formato desde março do ano passado, mais precisamente 338 dias, e sua última tonelada de ODI apareceu contra o Afeganistão na Copa do Mundo ODI em 11 de outubro de 2023 (487 dias). No domingo, Rohit alcançou números triplos em 76 bolas.

Rohit Knocking é um grande alívio para a Índia com o Trophy Championships, que começará em 10 dias.

Ao perseguir um total de 305 marchas, os operadores da Índia Rohit Sharma e Shubman Gill começaram as entradas com uma intenção positiva.

Rohit começou a atacar escotilhas rápidas desde o primeiro. Mais tarde, Gill também se juntou à festa. Antes de parar o jogo, Rohit marcou 29 marchas invencíveis, enquanto Gill marcou 17* engrenagens.

No mesmo dia, o capitão com três leões Jos Buttler ganhou o arremesso e escolheu primeiro.

Na Índia, Virat Kohli retorna depois de se recuperar de um joelho dolorido e fica Yashasvi Jaiswal. Varun Chakravarty também tem uma estréia no ODI. Por outro lado, para a Inglaterra, Mark Wood, Gus Atkinson e Jamie Overton retornarão ao jogo XI.

Nas primeiras rodadas, o site Jos Buttler foi jogado para 304 marchas em 49,5 passeios. Knocky veio de Ben Duckett e Joe Root.

Duckett quebrou 65 fuga de 56 bolas, entrelaçadas com 10 bordas. Após o portão de Ducketta, a raiz direita de Pańlak Joe assumiu a responsabilidade de vencer as corridas para sua seleção. A raiz bateu 69 marchas com 72 bolas com a ajuda de seis quatro, após o que retornará ao guarda -roupa por 43. No boliche de Jadiej.

Jadja foi uma escolha de Telons para a Índia. O jogador de 36 anos marcou três gols em seu feitiço de 10 overs, no qual perdeu 35 marchas e jogou uma garota em seu feitiço. Três gols passaram por exaustão, dos quais dois vieram nas últimas rodadas. Cada um de um gol foi lotado por Hardik Panda, Varun Chakravarthy, ferimentos duras e Mohammed Shami em seus feitiços.

