Rohit Sharma Ton-up está de volta para se formar diante do Masters, quando a Índia chora da série da Inglaterra para clicar

Sob a pressão das perguntas sobre a forma e a crescente especulação de pensões, o capitão Rohit Sharma silenciou tudo no estilo de 32 séculos, atirando na Índia na vitória dominante na série Foursed sobre a Inglaterra no segundo ODI em Cuttack, no domingo. Ao optar por Belter, a Inglaterra foi expulsa em 304 em 49,5 overs com a virada à esquerda de Ravindra Jadiej (3/35), continuando o lago sobre os visitantes. O capitão indiano de 37 anos fez a busca um caso distorcido, retornando à sua Copa do Mundo de 2023, de preferência com sensibilidade impecável de tempo e tempo sem esforço. Troph Champions em menos de duas semanas.

Sua turma de 90 bents de campeonato, explodida em sete seis e 12 quatros, marcou o tom quando a Índia navegou para o seu destino em 44,3 passeios para fazer uma liderança insuperável por 2-0 por 2 a 0 na quarta-feira.

Shubman Gill também fez 60 de 52 bolas (9×4, 1×6), mas ele parecia ofuscado em comparação com Rohit em sua sólida parceria abrindo 136 Gears-Six Solid.

Depois que ele deixou o ODI de Nagpur por causa do joelho inchado, a estrela de Virat Kohli (5) caiu barata, virando com o colapso das pernas de Adil Rashid. Rashid agora tem Kohli quatro vezes em ODI.

Então Rohit tinha um suporte frutífero de 70 velocidades com Shreyas Iyer (44) antes de ser rejeitado de um lance completo, e Rashid pegou um pequeno gancho.

Iyer logo saiu depois de começar, enquanto Kl Rahul (10) e Hardik Panda (10) também caíram barato.

Mas quase não havia pressão, e Axar Patel (41 não acabou) manteve sua terra quando, juntamente com Ravindra Jadiej (11 não), eles terminaram as formalidades de 33 bolas a perder.

O Rohit Knock também excedeu (10 987) 10.889 RAHUL DRAVIDA RUNS PARA INSCRIÇÃO A LISTA DE RUNS SECTARES no Top Ten ODI. Agora eu preciso de 13 quilometragem para completar 11.000 ODI.

Seus tiros tinham precisão, os cortes carregavam talentos e não havia mand de mandato. Ele até lançou a varredura inversa legal de Rashid, pura domínio escrito em suas rodadas.

Cedo sinalizou sua intenção, cobrando a Gus Atkinson por quatro, e depois mudou -se facilmente seis sobre a fúria central, que tinha um estilo Rohit.

Contra o Saqib Mahmood, ele abriu o rosto do bastão para fazer um loft impressionante seis acima da capa quando parecia recuperar Mojo.

A falha de 35 minutos dos faróis, quando Rohit tinha 29 anos, não pôde perturbar seu ritmo.

Muhmood olhou com a mesma intensidade para obter um pequeno limite e, em seguida, levou mais de 140 Louis entregas de Marek Wood com desprezo.

A felicidade também desempenhou seu papel – em 36, ele sobreviveu à ligação do LBW contra Wood na chamada do juiz, e a bola cortou o pico do porta -malas.

Outra entrega, ele respondeu elegantemente, apresentando a entrega exagerada no meio de seis, quando correu para cinquenta de 30 decorados.

Ele estava igualmente certo contra Rashid, cortando e varrendo o clipe da perna para as fronteiras.

Ele se lembrou de seus três personagens em 76 bolas, batendo Rashid por muito tempo o primeiro em 14 rodadas.

Foi também o seu segundo cem mais rápido. O mais rápido foi a centena de 63-Piłka contra o Afeganistão na Copa do Mundo em 2023.

Antes, a esquerda à esquerda de Ravindra Jadiej continuou seu fio sobre os paus ingleses com números brilhantes de 3/35, quando a Índia saltou para 304 convidados depois de escolher um bastão.

No feixe, o principal avanço de Jadieji apareceu contra uma série de jogos quando ele rejeitou o agressivo de Ben Duckett (65 em 56 bolas) e uma raiz de Joe (69 de 72 bolas), impedindo que a Inglaterra fosse construída em seu começo forte.

A Inglaterra lançou uma base sólida com Dockett, raiz e capitão Jos Buttler (34 de 35 bolas).

Em 200/3, em 35 marchas, a Inglaterra parecia namorar mais de 330-FLUS, mas o boliche disciplinado de Jadyi suprimiu sua pressa, recusando-os a mais de 15 a 20 marchas.

A Inglaterra tentaria alcançar 300 se não fosse a enérgica 41 Liam Livingstone de 32 bolas (2×4, 2×6) e as explosivas cinco bolas de Adila Rashida, que cobriam três limites consecutivos com Shammed Shami.

No entanto, três extratos no último equipamento paroquial causaram que eles foram jogados fora com entrega para salvar a outra soma no estádio Barabati desde 2011, porque desde então 350-FLUS tem sido a norma.

A primeira consciência tática de Jadieji, que esteve envolvido em Duckett, tentando -o com um amplo nascimento de seu impacto, que Southpaw levou direto à metade.

Então Jadiej removeu a raiz pela quinta vez em ODI, desacelerando -o e jogando -o, apenas para que a raiz pudesse diretamente para Kohla com uma cobertura adicional profunda.

Jadja limitou seu feitiço com a bola final de Jamie Overton, que tentou criar uma sala, mas acabou o desenhou com Shubman Gill para uma capa.

Era o terceiro gancho para Gill, que foi simplesmente fenomenal no campo no dia em que a Índia fez julgamentos ruins, queimando duas críticas, ambas contra o misterioso spinner Varun Chakravarthy, que teve 1/54 na estréia de Odi.

Ferida dura (1/62 em 9 marchas) acabou sendo cara, perdeu 14 quilometragem em suas duas relações de transmissão, quando Dockett usou seu ritmo, encontrando lacunas facilmente.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).