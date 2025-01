Rohit Sharma vai a uma marca registrada por seis. Ranji Trophy Crowd não pode ficar calmo – assista

Szypper, da equipe indiana, de críquete, Rohit Sharma, puxou Umra nazista Mir para a sexta marca registrada, sem esforço, ele usou Aqib Nabi e Yudhvir Singh para alguns outros sucessos acima das cordas para dar uma olhada no seu melhor absoluto. Mas no final, o retorno de cinquenta de Ranii não deveria ser para ele, porque na sexta -feira ele se apaixonou por 28. jogando sua primeira partida para Mumbai na bola vermelha doméstica no críquete por quase uma década, o primeiro dia de Rohit No campo, havia uma catástrofe, e o homem de 37 anos se apaixona por Jammu e Caxemira. Mas na sexta -feira, Rohit se estabeleceu muito melhor para ir para as costas 28, o seu melhor no críquete de primeira classe de 52 na segunda rodada do teste de Bengalur contra a Nova Zelândia no ano passado.

De fato, durou tanto tempo para Rohita, que desde então marcou 0, 8, 18, 11, 3, 6, 3 e 9 em viagens subsequentes contra a Nova Zelândia e a Austrália.

Naquela época, em meados de outubro, a Índia foi estabelecida na mesa dos pontos do Campeonato do Mundo, e a casa era totalmente a ordem do lado nacional.

Mas tudo desmoronou após derrotas com a Nova Zelândia e a Austrália, que forçaram as estrelas indianas a interpretar grilos domésticos.

Na sexta -feira, ele estava procurando um grande, mas isso não aconteceu. A batida de 28 Rohita foi misturada com hits e deficiências nos estágios iniciais, que começaram com uma difícil chance de cair em Nazir em quarto lugar quando ele não conseguiu retornar após suas ações.

Rohit reagiu imediatamente com um tiro para seis em uma perna quadrada.

A grossa borda externa voou e depois voou entre a metade em barranco e o segundo deslize, e no futebol final Rohit brilhou com força e largo para colocar a bola nos quatro próximos quatro na página fora da página.

Ele caiu em um, Rohit correu para 21 de 11 bolas em um estágio, mas permaneceu cuidadoso principalmente, apesar de ter sido espancado várias vezes.

Com uma relativamente falta de umidade no segundo dia do portão no BKC, a J&K Melmonics também teve que trabalhar duro para se manter duro, mas eles não conseguiram impedir que Rohit librasasse seus braços em um total de três e dois quatro.

Por fim, foi preciso um salto perfeitamente focado para pegar uma mão da Abid Mushtaq J&K no meio de Nazir, que rejeitou Rohit pela segunda vez na competição para terminar a estadia do Capitão India dentro.

Enquanto o fino Nazir riu ultimamente, Rohit saiu com as pousadas, que tinham elementos de tudo o que era e poderia ter sido, acertou e perdeu a promessa de que uma grande batida pode estar ao virar da esquina na luta.

