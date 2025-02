Rohit Sharma voltou como Mi Skipper vs CSK? Hardik Panda não se qualifica para este princípio do IPL

O capitão Hardik Pandya, capitão de Mumbai (MI), perderá a partida que abre sua equipe da próxima temporada da Premier League Indian (IPL), que se opõe a cinco vezes o mestre Chennai Super Kings (CSK) em Chepauk em 23 de março . O Conselho do Conselho de Administração do Crush Control na Índia (BCCI) anunciou no domingo a programação do IPL 2025. 23.

Enquanto os Sunrisers da última temporada, Hyderabad, sediará o Rajasthan Royals (RR) na primeira partida no domingo, estarei na segunda partida do dia em Chennai.

No entanto, cinco vezes os mestres ficarão sem o capitão Hardik. No caso do desconhecido, Hardik foi suspenso por uma partida após a última partida do IPL 2024 em Super Giants de Lucknow. Ele também foi punido com uma multa de 30 lakh por manter a velocidade lenta.

“Hardik Pandya, o capitão dos índios de Mumbai, foi punido depois que sua equipe manteve uma velocidade lenta durante a partida do IPL 2024 com o Super Giants Lucknow Super Giants no estádio Wankhede em Mumbai em 17 de maio”, disse o comunicado oficial do IPL.

“Por ser o terceiro crime de sua equipe nesta temporada, sob o código de procedimento de IPL relacionado ao mínimo superior às taxas, o Panda foi punido com uma multa de 30 lakh RS e proibiu a próxima partida da equipe”, acrescentou.

Depois de ser banido contra o CSK, Hardik retornará à segunda partida da franquia com Gujarat Titans em 29 de março.

Na ausência de Hardik, como Rohit Sharma, Suryakumar Yadav e Jasprit Bumrah são considerados para me levar contra o CSK.

Rohit foi lançado como capitão por Mumbai, substituindo -o por Hardik antes do IPL 2024. Hardik foi vaiado por fãs do MI, tanto em Wankhede quanto fora de casa durante as partidas.

Ambos tiveram brecha, e isso afetou a dinâmica da equipe quando terminei o fundo da pilha.

No entanto, esse problema está no passado e ambos estarão unidos, como sempre, ofereço o sexto título do IPL este ano.

Mi esquadrão completo:

Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Rohit Sharma, Tilak Varma, Trent Bult, Naman Dhir, Robin Minz, Karn Minz, Karn Sharma Rickkelton, Deepak Chahar, Allah Ghazanfar, Will Jacks, Raj Angad Bawa, Satyanaray Raju, Bevon Jacobs Arjun Tendulkar, Lizad Williams, Vignesh Pothur.