Na sexta-feira, o craque japonês Roki Sasaki anunciou sua intenção de assinar com o Los Angeles Dodgers, escolhendo os atuais campeões da World Series em vez do San Diego Padres e do Toronto Blue Jays, entre outras equipes que demonstraram interesse em adquirir seus serviços. Sasaki, designado como amador por causa de sua idade e tempo de serviço, receberá um bônus de assinatura de US$ 6,5 milhões, ou uma quantia que empalidece em comparação com os termos que ele teria obtido se fosse um agente livre mais tradicional.

Desde então, a decisão de Sasaki de se juntar aos Dodgers deu nova vida a teorias de conspiração infundadas, sugerindo que ele sempre pretendeu assinar com Los Angeles – você sabe, como se acordos de bastidores fossem necessários para explicar por que um jogador pode querer ingressar na organização de maior sucesso. nos esportes. ultimamente, muito menos aquele que emprega dois de seus companheiros de equipe do Japão, Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto.

A avalanche de teorias da conspiração de Sasaki parece resultar de dois elementos em particular: 1) ele esteve ligado aos Dodgers por mais de um ano no boato (raro hoje em dia para jogadores de elite), e 2) Os Blue Jays, não os Dodgers , teve a capacidade de fazer a oferta mais lucrativa, embora apenas por alguns milhões de dólares (novamente, não é incomum que a qualidade da equipe e outros fatores sirvam como um fator decisivo se o dinheiro estiver próximo).

Independentemente do que se pense sobre tudo isso, deve-se notar que a Liga Principal de Beisebol já investigou o assunto antes do lançamento oficial de Sasaki e não encontrou nenhuma razão para acreditar que houve qualquer acordo inadequado entre Sasaki e os Dodgers. Aqui está mais sobre a investigação da MLB, de acordo com Jack Harris do Los Angeles Times:

De acordo com um oficial da liga, Ligas Principais conduziu uma investigação antes de autorizar a missão de Sasaki para “garantir que o acordo protocolar fosse seguido”. Outra pessoa com conhecimento da situação, que não estava autorizada a falar publicamente, disse que a liga entrevistou “várias partes” na sua investigação, mas não encontrou provas que apoiassem os rumores.

Pelo menos vale a pena notar que os outros finalistas dos serviços de Sasaki não se comportaram como se acreditassem que se tratava de um fato consumado ele se juntaria aos Dodgers. Na verdade, os Padres mantiveram sua reserva de bônus seca na manhã de sexta-feira. Os Blue Jays, por outro lado, negociaram por mais espaço poucas horas antes do anúncio de Sasaki, adquirindo uma quantia significativa de dinheiro na forma de Myles punheta contrato.