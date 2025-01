Roman Reigns define a pontuação única

WWE pode finalmente reconhecer o seu único chefe tribal

A WWE celebrou sua estreia monumental na Netflix em 6 de janeiro com um episódio emocionante de Monday Night RAW no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

Roman Reigns e Solo Sikoa travaram uma partida tribal brutal pelo prestigiado Ula Fala, para se estabelecerem como Chefe Tribal.

A partida começou com a introdução de Paul Heyman, promovendo Roman Reigns. As apostas eram altas quando Solo Sikoa entregou cerimonialmente o Ula Fala a Heyman antes do sinal tocar, marcando o início de uma guerra total.

Reigns e Sikoa se enfrentaram em uma demonstração de puro poder, sem que nenhum dos dois ganhasse vantagem inicial. A ação se espalhou para o lado do ringue, onde Sikoa empurrou Reigns no poste de LED e o jogou na mesa de anúncios recém-projetada. A agressão implacável de Sikoa encontrou resistência de Reigns, já que a luta contou com golpes violentos em cadeiras, degraus de aço e até mesmo um bastão de kendo usado como arma na luta sem desqualificação.

Roman Reigns se consolida como OTC

A multidão rugiu quando Roman Reigns lançou um powerbomb em Sikoa através de uma mesa, apenas para que a interferência mudasse a maré. Tama Tonga e Jacob Fatu invadiram o ringue, ajudando Sikoa com movimentos devastadores. Apesar do ataque, Reigns perseverou, esquivando-se de Samoan Spike e da ofensiva aérea de Fatu.

O caos se instalou quando Sami Zayn e Jimmy Uso chegaram para equilibrar as probabilidades, lutando contra Tonga e Fatu. Reigns capitalizou com uma lança em Sikoa, mas uma contagem atrasada do árbitro permitiu que Sikoa expulsasse. Kevin Owens e Cody Rhodes aumentaram o caos, com Rhodes eventualmente perseguindo Owens no meio da multidão.

No final, Reigns contra-atacou Samoan Spike de Sikoa com uma lança para garantir a suada vitória. A vitória consolidou Reigns como o chefe tribal indiscutível da linhagem.

Após a luta, Paul Heyman presenteou Reigns com o Ula Fala, mas o momento tomou um rumo dramático quando Dwayne “The Rock” Johnson fez uma aparição surpresa.

Rock entrou no ringue, pegou a Ula Fala e colocou no pescoço de Reigns, reconhecendo-o oficialmente como Chefe Tribal. O segmento foi encerrado com um abraço emocionado entre os primos, simbolizando a união da Linhagem nesta noite histórica.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.