Roman Reigns e quatro estrelas que poderiam custar a John Cena, a WWE 2025 Elimination Chamber Party

John Cena começou sua turnê de aposentadoria da WWE e o “Best of All Time” espera capturar outro campeonato mundial antes de se aposentar. A WWE promoveu amplamente a última corrida de jantar com o negócio, e o ícone se aproximou para vencer o Royal Rumble 2025. Os fãs da WWE estão ansiosos para ver o que o futuro reserva para o rosto favorito do bebê, principalmente com a câmera de eliminação no horizonte.

John Cena já declarou para a luta, portanto, ele não precisa se qualificar. Ele será preso no prédio de aço ao lado de CM Punk, Logan Paul, Drew McIntyre e mais duas estrelas.

Suas esperanças podem ser desbotadas se o Superstar for anunciado para o concurso ou se ocorreu uma interferência externa. O jantar pode perder sua oportunidade final em uma luta do campeonato mundial na WrestleMania.

Aqui estão as cinco estrelas da WWE que podem custar a John Cena a festa da câmera de eliminação masculina no início do próximo mês.

5. Omos

Omos não está na televisão há meses. A última vez que ele competiu em Andre the Giant Memorial Battle Royal em abril de 2024 e perdeu.

AJ Styles acabou de voltar de uma lesão e declarou que adoraria trazer o anel de volta ao local. No entanto, o gigante nigeriano poderia retornar por conta própria e causar a impressão de começar as coisas antes da WrestleMania 41.

Recentemente, Omos declarou que gostaria de “esfaquear” John Cena e retirá -lo da luta livre. Sua inimizade poderia explodir se Imos chegar à câmara de eliminação para atacar o jantar antes ou durante a luta, perdendo -o em seu confronto mundial no título.

O melhor de todos os tempos competiu contra alguns dos melhores atletas da história do entretenimento esportivo. Ele poderia ajudar a colocar o gigante nigeriano no mapa com um jogo importante na WrestleMania 41.

4. Logan Paul

Logan Paul é um grande vilão na WWE. A multidão gosta de vaiar e poderia fazer todo o possível para obter ainda mais apoio. Na câmara de eliminação, John Cena e Logan Paul poderiam ter uma excelente troca de anéis. Por fim, o maior de todos os tempos pode eliminar Paul do concurso.

Depois que o jantar foi eliminado, o Maverick poderia desencadear sua fúria atingindo -o. Ele poderia deixar muito o campeão mundial do 16 vezes, deixando outra pessoa consertar e arruina seu objetivo da WrestleMania. O resultado pode ser um grande confronto entre John Cena e Logan Paul no programa Show. Os dois funcionários da parte do tempo podem fazer um show espetacular que chegaria às manchetes em todo o mundo.

3. Kevin Owens

Kevin Owens está em uma viagem maligna e distorcida desde que se tornou calcanhar. Ele usou o pacote de pacote ilegal de manobras de piledriver para danificar Cody Rhodes, Randy Orton e sua ex -amiga mais próxima Sami Zayn.

O prêmio pode retornar à câmara de eliminação e fazer algo semelhante a John Cena na estrutura de aço. Isso poderia impedir o jantar de terminar o jogo e o deixou ferido por algum tempo.

Os dois podem renovar sua disputa na WrestleMania 41. Kevin Owens pode argumentar que John Cena é o “Cody Rhodes do passado”, então ele o despreza.

2. Randy Orton

Randy Orton não competiu desde que Kevin Owens deu um tapa nele com o pacote proibido de Piledriver. Muitos fãs da WWE estão ansiosos para o Viper voltar e vir do prêmio.

No entanto, a lista de prioridades de Orton pode parecer bem diferente quando ele chega à WrestleMania 41. O Viper poderia retornar à câmara de eliminação para entrar na gaiola se uma estrela escapar e assaltar John Cena, que o jogo custa.

A motivação de Randy Orton pode ser tão simples quanto impedir o jantar de sediar outro evento principal da mania e até destruir o recorde do título mundial. É possível que você pretenda quebrar o registro antes de retirar.

1. Roman Reign

Roman Reigns observará a barreira enquanto espera que CM Punk e Seth Rollins se juntem à luta da câmara de eliminação, com uma luta do campeonato da WWE indiscutível na WrestleMania no horizonte.

Depois do que aconteceu no Royal Rumble, o OTC pode retornar ao show para se infiltrar na estrutura de aço e apontar para Punk e Rollins. Roman Reigns poderia involuntariamente nocautear o melhor de todos os tempos durante seu ataque aos dois tipos, custando -lhe a luta.

Enquanto Reigns deverá enfrentar Punk e Rollins em uma partida de ameaça tripla na WrestleMania, ele pode enfrentar John Cena em uma disputa após o Great Ple.

