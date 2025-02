Roman Reigns retornará na WWE Raw hoje à noite para custar Seth Rollins? Explorando as possibilidades

Seth Rollins lutará por Finn Balor no partido de classificação da câmara de eliminação

‘O OTC’ Roman Reigns está ausente da programação da WWE do Royal Rumble, onde foi brutalmente atacado por seu ex -amigo e membro de Sheild, Seth “Freakin” Rollins. Por outro lado, Rollins está pronto para lutar contra o líder do julgamento Finn Balor na última partida de classificação na WWE Raw hoje à noite.

O vencedor do partido será o participante final da partida da câmara de eliminação masculina e se juntará a John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul e Damian Priest no jogo no próximo mês.

Muitos fãs e especialistas estão especulando Rollins para vencer o jogo, dada sua história com o CM Punk. No entanto, os fãs também estão apontando a possibilidade de Roman Reigns parecer se vingar de Rollins.

Como mencionado acima, Reigns está ausente desde Rumble ple e, no episódio de Fallout Raw da noite de segunda -feira (02/03), Michael Cole anunciou que o OTC estaria fora de ação no futuro previsível, no entanto, as lesões não estavam revelado como Reigns e Heyman se recusaram a tornar esse noticiário público.

Existe a possibilidade de Reigns aparecer durante o show desta noite em Charlotte, Carolina do Norte, custará a Rollins a partida de classificação contra Balor. Existem outras possibilidades para o jogo, incluindo a interferência do dia do julgamento estável de Balor.

No entanto, a aparência de Reigns pode não se concretizar, especialmente levando em consideração os relatórios que sugerem que provavelmente estará fora de ação até a câmara de eliminação do PLE. Também faz mais sentido para Rollins entrar no jogo de câmeras e continuar a história com Punk.

O gerente geral Adam Pearce anunciou uma partida de candidato nº 1 do campeonato intercontinental feminino para o show de hoje à noite

Antes do show desta noite, o gerente geral Adam Pearce anunciou mais jogos e segmentos para hoje à noite que emanarão do centro do Spectrum em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

Entre esses anúncios estava o anúncio de um candidato número um entre Ivy Nile e Dakota Kai para o título intercontinental feminino que atualmente é realizado por Lyra Valkyria.

Além do confronto, Pearce também anunciou as aparições de Sami Zayn e do campeão da equipe feminina da WWE, Bianca Belair e Naomi. Zayn enfrentará o desafio de Kevin Owens de uma partida na câmara de eliminação em Toronto.

Espera -se que Blair e Naomi enfrentem Liv Morgan e Raquel Rodríguez, que foram vistos em um vídeo gravado após o ataque atrás do palco da Jade Cargill em novembro de 2024, onde estava sendo carregado em uma ambulância.

Roman Reigns aparecerá no programa desta noite para custar ao jogo de Seth Rollins? Quem, na sua opinião, estava por trás do ataque à Jade Cargill? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

