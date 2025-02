Ron Rivera dice che sta tornando a Cal per aiutare un programma di calcio

Ron Ron Ron Ron, ex allenatore della Head Coach Carolina Panthers e Washington, ritorna all’Università della California, la sua alma mater per aiutare il programma di calcio.

“L’allenatore Belichick è tornato a scuola, cool,” Rivera Pubblicato su x. “Resta sintonizzato, sto tornando a casa.”

L’allenatore Belichick è tornato a scuola, cool. Resta sintonizzato, sto tornando a casa. @Calatletics @Ucberkey @Cal #GoBears🐻 – Ron Rivera (@riverboatronhc) 5 febbraio 2025

Il ruolo di Rivery sarebbe principalmente amministrativo e avrebbe partecipato alla supervisione del programma e alle sue esigenze di grandi immagini, tra cui il budget, il coaching del personale e l’esperienza degli studenti, ha affermato la fonte Adam Rittenberg.

Belichick è stato assunto come capo allenatore nella Carolina del Nord a dicembre dopo aver decorato con una carriera di coaching della NFL, in cui ha vinto otto Super Bowls, di cui sei come capo allenatore New England Patriots.

Rivera, 63 anni, è membro della Hall of Fame Cal Athletics e aveva 337 attrezzature per la scuola come linebacker. Nel 1983, All-American è stato quando ha stabilito un record scolastico con 26,5 soluzioni di perdita, tra cui 13 borse.

Ron Rivera torna a Cal, la sua alma mater per aiutare il programma di calcio dopo aver giocato e allenato a lungo nella NFL. AP Foto/Mark Schiefelbein

Rivera, che è stata rilasciata l’anno scorso, ha condotto un’intervista per i posti vacanti per il coaching a Chicago e Chicago Bears.

Rivera, 63 anni, ha trascorso tutta la sua carriera di coaching nella NFL, a partire dal 1997, quando era un allenatore difensivo di controllo di qualità per Chicago Bears. Prima di assumere come capo allenatore Panthers nel 2011, ha lavorato come coordinatore difensivo presso Bears e San Diego Chargers.

Ha un record di 102-103-2 come capo allenatore della NFL e ha portato le Pantere al Super Bowl nella stagione 2015.

Prima di diventare un allenatore, ha giocato nove stagioni come linebacker per Chicago Bears, che lo ha scelto nel secondo turno del design del 1984.