Ron Rivera esperava retornar a Cal no papel de ‘GM “no baile para o treinador duas vezes do ano da NFL

Cal -se espera contratar temperos experientes NFL O veterano de treinamento Ron Rivera para o cargo de gerente geral, de acordo com a CBS Sports ‘ Jonathan Jones. Rivera é um ex -defensor totalmente americano dos Golden Bears, com 13 temporadas de experiência no treinador -chefe da NFL.

Rivera, mais recentemente, serviu uma temporada de quatro anos como treinador dos comandantes de Washington após uma corrida de nove anos que lidera o Carolina Panthers, que incluiu uma aparição em Super Bowl Li. Juntando-se ao programa Cal, haverá um retorno para Rivera, que jogou pelos Bears 1980-83.

Foi uma parte famosa da vitória de Cal 25-20 sobre Stanford em 1982, que foi coroada por um extremo selvagem com a banda de Stanford que apareceu no campo. Rivera deixou Cal como um dos jogadores defensivos de maior sucesso na história do programa. Ele obteve honras All-American em 1983 e foi três vezes intérprete de todas as conferências sob os treinadores Roger Theder e Joe Kapp.

Rivera terá a tarefa de ajudar o nono ano, Justin Wilcox, enquanto os Bears procuram ganhar força no ACC. Os Bears ganharam quatro golpes de tigela com baixo Wilcox, mas não terminaram acima de 0,500 desde 2019.

Gerentes gerais se tornaram cada vez mais frequente em Futebol americano universitário Como os principais treinadores buscam ajuda para gerenciar a dinâmica da lista evolutiva nos tempos de transferência e transferência. A contratação de Cal de Rivera ocorre após seu rival Stanford ex -estrela com tabulação O campo da NFL e o cardeal Andrew Student Luck para uma posição semelhante.