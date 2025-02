Ron Rivera interviste per il lavoro NFL

Jacksonville Jaguars ha completato la loro vasta ricerca di coaching nominando Liam Coen, l’ex coordinatore offensivo di Tampa Bay Bucaniere, come nuovo allenatore.

Con Coen ora al timone, il focus dell’organizzazione è cambiato per costruire un forte sistema di supporto attorno al loro primo allenatore di tempo, che ha trascorso solo un anno a coordinare la violazione di Tampa Bay prima di ottenere questa opportunità.

In quello che potrebbe essere uno sviluppo significativo per il franchise, John Shipley di Sports Illustrated riferisce che Jacksonville Jaguars ha recentemente tenuto discussioni con Ron Rivera, l’ex carolina Panthers e il principale allenatore del comandante di Washington.

Rivera ha incontrato il team questo fine settimana per esplorare potenziali ruoli nello staff di Coen.

Mentre i dettagli della posizione specifica di Rivera rimangono rivelati, fonti suggeriscono che è considerato per un ruolo di assistente senior.

I tempi non potrebbero essere migliori per Jacksonville mentre navigano per un periodo di transizione sia con un allenatore del primo anno che con un coordinatore difensivo di Anthony Campanile.

La ricchezza dell’esperienza di Rivera potrebbe dare la mano stabile necessaria per guidare questo promettente nuovo gruppo di leadership nella stagione 2025.

Rivera porta sul tavolo un impressionante CV di coaching.

Il suo ultimo periodo come allenatore principale dei comandanti di Washington dal 2020 al 2023 ha quindi misto i risultati con una partita finale nel 2020, ma un record totale di 26-40-1.

Tuttavia, è stato il suo mandato con Carolina Panthers dal 2011 al 2019 che ha davvero mostrato la sua abilità di coaching.

Durante questo periodo, Rivera si è raccolta agli AP Coach of the Year Awards nel 2013 e 2015, Panttthers ha portato a sette spettacoli di playoff e ha raggiunto il Super Bowl 50 dopo aver richiesto il campionato NFC.

La sua vasta esperienza include tempo prezioso come coordinatore difensivo sia per San Diego Chargers che per Chicago Bears.

