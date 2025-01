Rory McIlroy – Il numero di eventi di routing di eventi può aiutare PGA Tour

PEBBLE BEACH, California, dopo, dopo il debutto di TGL in Florida lunedì sera, Rory McIlroy è arrivato all’AT&T Pebble Beach Pro-Am martedì prima del secondo evento di firma della PGA nella stagione.

McIlroy deve giocare allo stato quest’anno, ma la lezione che lo circonda martedì non riguardava lo stato del suo gioco, ma piuttosto lo stato del golf come prodotto di intrattenimento.

“Quando cresciamo sognando (essere) golfisti professionisti e cercando di ottenere il meglio da noi stessi, l’ultima cosa nella nostra mente è intrattenitore”, ha detto McIlroy. “Mi piace molto il modo in cui è il golf e penso che molte altre persone lo facciano, ma capisco ancora le critiche su come un prodotto di intrattenimento potrebbe migliorare.”

McIlroy ha riconosciuto che la frammentazione del PGA Tour di Play-Byte, TGL, LIV (che inizierà la sua stagione in Arabia Saudita la prossima settimana) e un recente aumento della popolarità per i creatori di YouTube potrebbe anche guidare il gioco. Ad esempio, la valutazione TV per eventi PGA Tour ha visto gocce in questa stagione.

“Penso che ci sia spazio”, ha detto McIlroy. “Ma vedo quando un consumatore di golf potrebbe stancarmi un po ‘.”

In risposta alle preoccupazioni su altre forme di sport prese dal PGA Tour, McIlroy ha dichiarato di ritenere che il tour del tour sia stato ridotto negli ultimi anni e che il numero di eventi non ha aiutato il piano.

“Penso che 47 o 50 tornei siano decisamente troppo all’anno”, ha detto. “Per scavalcare e avere una carenza un po ‘più grande, come la NFL, potrebbe non essere una brutta cosa.”

Martedì il vincitore principale a quattro tempi ha dichiarato che questa stagione probabilmente giocherà meno eventi, mentre soddisfa i requisiti minimi per mantenere il World Tour e l’iscrizione al PGA Tour. Il mondo n. 3 ha giocato 27 eventi l’anno scorso; Ha detto che si aspettava di giocare circa 22 eventi quest’anno. La squadra McIlroy TGL, Boston Common, ha anche quattro partite della stagione regolare.

McIlroy ha affermato che il pubblico del TGL è stato distorto dal giovane, il che avrebbe raggiunto il suo obiettivo di attirare questo gruppo demografico “morso” della versione sportiva. Tuttavia, è rimasto irremovibile che la competitività sarà il fattore principale per la creazione di un prodotto di intrattenimento nel golf in generale.

“Siamo golfisti professionisti, vogliamo andare lì e girare il miglior punteggio possibile che possiamo e provare a batterci a vicenda”, ha detto McIlroy. “Spero che la gente lo consideri divertente e, in caso contrario, non so cosa dire loro.”

Con l’avvento di Liv, tuttavia, questa competitività nel gioco ha sofferto a causa dell’est del tour PGA di giocatori come Jon Rahm, Cameron Smith e Bryson Brazon. E mentre McIlroy ha affermato martedì che il PGA Tour è un luogo in cui la maggior parte dei migliori giocatori rimane ancora nel mondo, ha notato il modo più veloce per migliorare il prodotto di intrattenimento, ha tornei per presentare tutti i migliori giocatori al di fuori dei quattro Campionati principali.

“Penso che oggi e l’età, sai, è un hobby da golf da Bash e dov’è il golf ed è divertente? Non è divertente? “L’anno scorso sono arrivato dalla parte sbagliata, ma direi che l’ultimo round degli US Open (quando è stato mostrato Drajhambeau), l’anno scorso è stato abbastanza divertente ed è stato un golf in competizione pulito. Penso che più siamo di più possiamo entrare in tali scenari, meglio è. “

Sebbene abbia parlato martedì, McIlroy sembrava aver lottato con il nucleo di ciò che è stato infastidito negli ultimi anni: la pressione e la svolta tra la tradizione della società di golf e il suo evidente bisogno di svilupparsi.

“Non credo che dovremmo provare uno stupido golf per affrontare più persone. Il golf è il golf alla fine della giornata”, ha detto. “È stato così per centinaia di anni. Ci sono molte cose sul golf che sono molto diverse dagli altri sport, ma penso che sia unica.”