Rory McIlroy pede a PGA Tour, LIV Golf a ‘superá -lo’ no meio das negociações de reunificação atrasadas

Rory McIlroy tem uma solução simples para o mundo do golfe em sua busca estar juntos novamente após a tumultuada divisão de golfe PGA Tour-Liv.

“Suponha isso.”

McIlroy falou antes do Gênesis Invitacional na quarta -feira de Torrey Pines em San Diego, onde o comissário e o comissário da turnê Jay Monahan foram espancados com muitas perguntas sobre o estado do esporte e as negociações entre a turnê e o fundo de investimento público da saudita saudita, que, anos, anos Mais tarde, ainda estão em andamento.

Embora McIlroy não faça mais parte dessas discussões, sua solução é fácil.

“Não olhamos para trás. Não olhamos para o passado ”, disse ele. “O que aconteceu aconteceu e foi lamentável, mas a reunificação, como todos voltamos e avançamos, isso é o melhor para todos.

“Se as pessoas machucam ou têm seus sentimentos feridos porque os homens eram ou o que quer que seja, quem se importa? Vamos nos mudar e tentar trabalhar novamente e fazer o melhor para o jogo.

A turnê e o PIF estão negociando termos de sua associação desde que Monahan surpreendeu o esporte com Seu anúncio em junho de 2023 -O que ocorreu depois de anos de uma viagem de ida e volta acalorada entre as duas ligas. As duas partes parecem muito mais próximas agora do que em qualquer momento antes, mas nenhum acordo foi alcançado.

A certa altura, McIlroy foi um dos críticos mais abertos do Liv Golf. O anúncio de Monahan disse naquela época que o fez se sentir como um cordeiro de sacrifício. Desde então, ele mudou seu tom acima de tudo, deixou claro mais uma vez para os comentários de quarta -feira. E ele está tentando se concentrar nos aspectos positivos que o Liv Golf trouxe para o esporte, como a sacola de US $ 20 milhões em jogo nesta semana em Torrey Pines. A segunda liga, disse McIlroy, deixou os golfistas em turnê com uma quantidade incrível de alavancagem para melhorar sua liga.

“Se você ficou na turnê da PGA ou à esquerda, todos nos beneficiamos disso”, disse McIlroy. “Eu estive no registro dizendo isso muito, como se estivéssemos jogando em um fundo de premiação de US $ 20 milhões nesta semana. Isso nunca teria acontecido se Liv não tivesse chegado.

Monahan e Adam Scott se encontraram com o presidente Donald Trump na Casa Branca sobre negociações na semana passada, o que parecia se sair bem. Trump, um ávido jogador de golfe e fã de golfe, afirmou anteriormente que poderia obter um contrato de Tour PGA de Golf Liv em “A melhor parte de 15 minutos”.

Embora McIlroy não tenha feito parte dessa reunião e não tenha tido discussões específicas com Trump, ele revelou que jogou golfe com Trump na Flórida antes da inauguração. Ele foi visto andando com o filho de Trump, Donald Trump Jr., em Torrey Pines também na quarta -feira.

Rory McIlroy e Donald Trump Jr. foram vistos andando juntos antes de Convitational Genesis nesta semana em Torrey Pins em San Diego. (Orlando Ramirez/Getty Images)

“Foi muito bom. Eu pensei que tivemos uma boa discussão ”, disse McIlroy. “Aprendi que ele não é fã do formato Liv. Ele estava tipo, mas você organizou seus eventos. Ele estava tipo, sim, mas não quero dizer que eu gosto. Então eu acho que ele está do lado da turnê.

McIlroy levou na semana passada após sua vitória no AT&T Pebble Beach Pro-Am, que marcou sua primeira temporada e 27 de sua carreira.

Embora ainda não esteja claro quando as duas ligas se reunirão ou como será visto, McIlroy parece muito sobre a luta, mesmo que isso signifique ter uma opinião muito diferente da liga rival, que é algo que chegou a um acordo. A maneira como o esporte é agora, ele disse, é “insustentável”.