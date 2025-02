L’adolescente irlandese Michael Noonan ha avuto un debutto per Shamrock Rovers giovedì.

L’attaccante sedicenne è diventato il secondo portiere più alto della competizione europea del club e il più giovane nella partita della Conference League quando ha contato il vincitore per i Rovers nei primi playoff per 1-0 su Molde.

NII Lammptey rimane il marcatore più giovane in qualsiasi club senior UEFA e brucia la casa per Anderlech in una perdita di 3-2 per la Roma nella Coppa UEFA all’età di 16 e 100 giorni nel 1991.

All’età di 16 anni, 197 giorni, Noonan ha colpito Romola Lukaku Nel terzo dopo che l’attaccante belga ha segnato nel dicembre 2009 per Anderlech contro l’Ajax nella Lega europea all’età di 16 e 218 giorni.

“Gli è piaciuto”, ha scritto Noonan nel suo account Instagram in seguito.

La squadra di Dublino è la prima squadra irlandese a giocare nella fase di eliminazione della competizione europea.

La seconda tappa è giovedì prossimo allo stadio Tallaght a Dublino e la vittoria in Norvegia ha causato 1.000 biglietti dopo l’ultimo fischio. La capacità è di circa 10.000.

Michael Noonan di Shamrock Rovers celebra dopo aver segnato un gol nella Conferenza della Europa Conference League. Foto getty

Noonan, che aveva un tribunale con il Manchester City, si unì a Rovers a gennaio dall’atletica di San Patrizio, dove divenne il più giovane antipasto di santi dopo 15 anni, 9 mesi.

È internazionale per l’Irlanda.

L’allenatore Rovers Stephen Bradley ha detto che è stato facile mettere Noonana nella formazione dopo aver visto l’adolescente è andato bene contro il retro del Veteran Center in allenamento.

“Si potrebbe dire che era pronto. Ho deciso molto presto di interpretarlo, non glielo ho detto tardi perché non volevo giocare in mente “, ha detto Bradley. “Vive, respira e dorme.

“Hai l’atteggiamento e poi combinalo con la tua capacità, hai metà della possibilità. E ha certamente metà della possibilità.

In questa storia sono state utilizzate informazioni di Reuters e Associated Press.