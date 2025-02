A Royal Challengers Bengaluru procurará ganhar seu primeiro troféu de ano para IPL este ano com Rajat Patidar.

No domingo, 16 de fevereiro, a BCCI anunciou o calendário completo da Premier League (IPL) 2025. A longa temporada do torneio começará em 22 de março, com os defensores do Kolkata Knight Riders (KKR) enfrentando Bengaluru Royals (RCB ) em Calcutá.

O RCB teve uma temporada mista no IPL 2024. Enquanto a franquia mostrou uma determinação notável em se qualificar para os playoffs, sua seca do troféu continuou por mais um ano. Depois de lançar Faf du Plessis antes do mega leilão, a franquia designou Rajat Patidar como seu capitão do IPL 2025.

Como a última temporada, o RCB jogará sete jogos em casa em casa, o M Chinnaswamy Stadium em Bangalore. Em particular, a franquia jogará quatro de seus últimos seis jogos na frente de sua multidão local.

Eles enfrentarão KKR, Chennai Super Kings (CSK), Delhi Capitals (DC), Rajasthan Royals (RR) e Punjab Kings (PBK) duas vezes na temporada, enquanto enfrentarão Gujarat Titans (GT), Sunrisers Hyderab (SRH), Srh), Lucknow Super Giants (LSG) e os índios de Mumbai (MI) uma vez na temporada.

Minha vontade me enfrentará e LSG apenas em jogos fora de casa (uma vez cada).

IPL 2025: Royal Challengers Bengaluru Agenda completa

22 de março, sábado – Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru, Primeiro Jogo, Eden Gardens, Kolkata, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

2 de abril, quarta -feira – Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, 14th Party, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, 19:30 IST / 21:00 GMT / 07:30 Local Local Local Local

7 de abril, segunda -feira – Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, 21º jogo, Wankhede Stadium, Mumbai, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local

10 de abril, Ju – Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, 24ª partida, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local Local Local Local

13 de abril, Sun – Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, 28ª festa, Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, 15:30 IST / 10:00 AM GMT / 03:30 Local Local Local Local

18 de abril, sexta -feira – Royal Challengers Bangaluru vs Punjab Kings, 34th Party, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, 19:30 IST / 21:00 GMT / 07:30 Local local Local Local

20 de abril, Sun – Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 37ª festa, Maharaja Yadavindra Singh International Crick Stadium, Mullanpur, Chandigarh, 15:30 IST / 10:00 AM GMT / 03:30 Local Local Local

27 de abril, Sun – Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 46ª partida, Arun Jaitley Stadium, Delhi, 19:30 IS / 21:00 GMT / 21:30 Local

3 de maio, sábado – Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 52º Party, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30

13 de maio, terça -feira – Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad, 64ª festa, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, 19:30 IST / 21:00 GMT / 07:30

17 de maio, sábado – Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 68ª partida, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, 19:30 IST / 21:00 GMT / 21:30 Local Local Local Local

