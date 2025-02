Royal Challengers Bengaluru IPL 2025, Cronograma completo: luminárias RCB, datas, horários, lugares

Agenda do RCB IPL 2025: O Royal Challengers Bengaluru (RCB) terá o novo capitão da temporada indiana da Premier League 2025, na forma de Rajat Patidar, e enfrentará os campeões predominantes Kalkaata Knight Riders (KKR) no primeiro jogo da nova campanha. Depois de concluir em quarto lugar no IPL 2024, o RCB lutará pelo primeiro título de homens. Juntamente com Patidar RCB, ele manteve o forte Virat Kohli, bem como Seamer Yash Dayal. No leilão do IPL 2025, o RCB fez muitas compras na forma de Phil Salt, Bhuvneshwar Kumar, Liam Livingstone e Jitesh Sharma.

Aqui está o cronograma do IPL 2025 Royal Challengers Bengaluru:

KKR vs RCB – 19:30 IS – 22 de março – Eden Garden, Calcutá

CSK vs RCB – 19:30 IST – 28 de março – tem um estádio Chidambaram, Chennai

RCB vs GT – 19:30 IST – 2 de abril – M Chinnaswama Stadium, Bengaluru

Mi vs RCB – 19:30 IST – 7 de abril – Estádio Wankhede, Mumbai

RCB vs DC – 19:30 IST – 10 de abril – M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

RR vs RCB – 15:30 IST – 13 de abril – Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RCB vs PBKS – 19:30 IST – 18 de abril – M Chinnaswama Stadium, Bengaluru

PBKS vs RCB – 15:30 IST – 20 de abril – Maharaja Yadavindra Singh Cricket Stadium, Mullanpur

RCB vs RR – 19:30 – 24 de abril – M Chinnasw nós estádium, Belluur

DC vs RCB – 19:30 – 27 de abril – Estádio Arun Jaitley, Delhi

RCB vs CSK – 19:30 – 3 de maio – M Chinnasw nós estádium, Belluur

LSG vs RCB – 19:30 – 9 de maio – Estádio Ekana Cricket, Lucknow

RCB vs SRH – 19:30 – 13 de maio – M Chinnasw nós estádium, Belluur

RCB vs KKR – 19:30 – 17 de maio – M Chinnasw nós estádium, Belluur