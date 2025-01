RPG exclusivo do Xbox enfrentando revés?

Talvez tenhamos que nos preparar

Não há dúvida de que a expectativa pelo RPG em primeira pessoa exclusivo do Xbox, Avowed, é incrivelmente alta entre os fãs. A Obsidian Entertainment criou algo verdadeiramente incrível e os fãs estão esperando o lançamento do jogo em breve.

O jogo está programado para lançamento em 18 de fevereiro de 2025, no entanto, há um novo drama acontecendo agora. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Possível atraso na chegada?

O centro comunitário do jogo no Steam foi misteriosamente removido e muitos fãs estão relatando que Avowed desapareceu de suas bibliotecas Steam, causando preocupação na comunidade de jogos.

Este jogo foi revelado pela primeira vez em 2020 e desde então se tornou um grande assunto entre os fãs e a comunidade devido ao seu mundo de fantasia RPG em primeira pessoa de Eora. Faltam apenas algumas semanas para o lançamento do jogo, mas agora este incidente no Steam pode piorar as coisas.

Pirat_Nation on X (antigo Twitter) foi o primeiro a notar a remoção do centro comunitário, causando uma onda de perplexidade. Depois disso, vários jogadores descobriram que Avowed não aparecia mais em suas bibliotecas Steam, embora seus registros de compras permanecessem intactos.

O jogo será lançado para Xbox Series X/S e PC. Não sabemos nada sobre a situação do Xbox, mas no PC as coisas não parecem boas. Há também uma programação de eventos do Xbox Direct para 23 de janeiro de 2025 e esperamos obter alguma confirmação sobre Avowed nesse evento.

Há uma chance de que este jogo seja adiado, além de já haver muitos grandes títulos lançados em fevereiro de 2025 (Kingdom Come Deliverance 2, Civilization 7 e Monster Hunter Wilds).

Agora, tudo isso são apenas rumores e nada foi confirmado ainda, então por enquanto temos que esperar pacientemente e ver como a situação evolui. Além disso, também há rumores de que este jogo poderia atingir 60fps no console. Foi dito anteriormente que o jogo rodaria a 30fps, mas recentes melhorias potenciais de desempenho podem mudar as coisas.

