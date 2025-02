Rs 12 51,10,64.000 Crere: Proprietários de Lucknow Super Giants Comprar ações de franquia a cem a um enorme preço: relatório

O grupo RPSG Sanjiv Goenka, os proprietários do time da Indian Premier League Lucknow Super Giants, venceu a corrida com o parceiro de Lancashire na segunda -feira para liderar uma franquia Cem, Manchester Originals. De acordo com o grupo ESPNCRICINFO, a RPSG encontrou a oferta mais alta para garantir uma porcentagem de 49 por franquia. O RPSG Group, que na sexta -feira, oferta malsucedida no London Spirit, acabou garantindo uma participação em uma cem página com sede em Manchester por cerca de 116 milhões de libras (cerca de 1251 crore Rs).

“Ambos os lados (Lancashire e RPSG Group) agora entrarão no período exclusivo de oito semanas em que discutirão os termos exatos do contrato. Lancashire sugeriu anteriormente que eles estão abertos à discussão sobre a venda de alguns dos 51 % das ações dos originais, se o preço for tão alto que lhes permitirá pagar uma parte significativa da dívida bancária “, disse o relatório.

De acordo com o relatório de Lancashire, ele emitiu uma declaração em que afirmou que eles estavam procurando um parceiro, de preferência com o IPL, e agora que o contrato estava garantido, eles antecipam o “futuro emocionante” do lado.

“Estávamos muito focados em fornecer um ótimo parceiro – de preferência a partir do IPL – e o RPSG tem sido nosso licitante preferido há algum tempo”, disse o clube.

“Estamos felizes com o resultado e estamos ansiosos por cooperação para criar um futuro emocionante. Juntos, temos uma ambição comum de criar uma equipe especial de críquete para os habitantes de Manchester e uma região norte mais ampla. O presidente e fundador do grupo RPSG, Goenka, comprou a franquia Lucknow no IPL por 7090 crore em 2021 antes de comprar uma franquia de Durban em SA20 em 2022.