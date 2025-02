O muito esperado Masters of Trophy 2025 começa na quarta -feira com uma partida entre o Paquistão e a Nova Zelândia em Karachi. Enquanto a Índia jogará partidas em Dubai (nocaute se se qualificarem), a maioria das partidas será disputada no Paquistão. Para o país, este é o primeiro grande evento da ICC que liderará em toda a Copa do Mundo em 1996, e desesperou o quadro de críquete do Paquistão, quer proporcionar a todos uma experiência única. Troféus 2025 Mestres têm sido emoções em que afirmam que o trabalho do estádio será adiado. No entanto, muito desse medo diminuiu.

O Paquistão se parece com o troféu dos mestres. Durante isso, de acordo com o relatório O mesmo com a mesma TVO chefe do PCB Mohsin Naqvi rejeitou a oferta que deve sentar em uma caixa VIP no valor de US $ 400.000 (INR 3.47 CRE) no estádio em Dubai, onde a Índia vs. O Paquistão acontecerá em 23 de fevereiro. Sente -se na habitação geral e disse às autoridades que vendam bilhetes VIP para aumentar as receitas.

Recentemente, em uma entrevista à Indian Express, Mohsin Naqvi disse o quanto eles investiram para melhorar o estádio no Paquistão para mestres.

“Nossos estádios passaram recentemente a reformas significativas para o Campeonato Mundial em 1996. Desde então, a paisagem global de críquete evoluiu tremendamente. Decidimos que este evento era uma oportunidade de apresentar a capacidade do Paquistão de organizar críquete internacional internacional, certificando -se de que nossas instalações atendam aos mais altos padrões globais para jogadores, funcionários e fãs.

“Embora os dados financeiros permaneçam confidenciais, deve -se notar que a PCB fez um investimento significativo na modernização de nossa infraestrutura de críquete. Isso foi totalmente financiado pela PCB sem subsídios externos e fortalecerá o ecossistema de críquete paquistanesa.

Naqvi acrescentou que há planos para garantir a segurança da mais alta qualidade das equipes no Paquistão.

“Como em qualquer evento da ICC, o país anfitrião deve apresentar um plano de segurança abrangente para revisar por especialistas em segurança da ICC e representantes dos países participantes. Nosso plano de segurança foi apresentado ao Conselho da ICC em outubro de 2024, são necessários protocolos para garantir uma experiência segura e suave para equipes, funcionários e espectadores – ele disse.