Sir Jim Ratcliffe fez várias mudanças drásticas no clube depois de se tornar co -proprietário.

Segundo Ruben Amorim, as brutais demissões dos membros do pessoal de Old Trafford e o aumento dos preços dos ingressos devem levar a lata por suas falhas no Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe, o novo co -proprietário do clube, pretende disparar mais 200 funcionários como parte de medidas drásticas de redução de custos que também resultaram em preços mais altos de ingressos.

Houve muitas mudanças desde que Jim Ratcliffe se tornou o co -proprietário do clube. Ele já renovou o Conselho Unido e trouxe novos supervisores para supervisionar o desenvolvimento do clube.

Além disso, o United Amorim Manager reconhece que o melhor desempenho no campo poderia ter salvado a situação.

Ruben Amorim disse: “Nossa equipe por um longo período de tempo não está funcionando. Estamos comprando jogadores, gastando dinheiro.

“E então não temos esse retorno. Então, depende de nós, esses problemas. As pessoas estão perdendo o emprego, então temos que reconhecer isso. O maior problema é o futebol: não estamos na Liga dos Campeões, portanto a renda não é a mesma.

“Todo mundo aqui sabe que é realmente difícil para as pessoas que estão perdendo o trabalho. Os fãs sempre nos apoiam, são incríveis e estamos aumentando os preços dos ingressos.

“Sabemos o que é nossa culpa no departamento de futebol. Somos responsáveis ​​por isso. É realmente importante não ignorar isso.

Eles foram autorizados a ir a 250 funcionários no outono, os custos dos ingressos foram atingidos e as concessões foram eliminadas para pessoas mais velhas e crianças. Os jogadores costumavam se referir a Jackie Kay, chefe de operações da equipe, como uma “mãe”. Até o lendário gerente Sir Alex Ferguson, que estava no papel de embaixador, foi demitido.

Ratcliffe fez alguns ajustes significativos e pretende implementar mais deles para levar a equipe ao seu período de domínio. Mas, neste momento, o Manchester United ainda está lutando, sentado em 14º lugar na classificação da Premier League.

Atualmente, acredita -se que essas medidas drásticas tenham um impacto na moralidade antes da viagem de domingo ao Tottenham, que também está lutando na liga.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.