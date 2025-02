Ruben Amorim: Fa Cup Man United non a causa del “tempo di Fergie”

Il capo di Manchester dello United Ruben Amorim ha detto che il suo ultimo vincitore del suo partito contro Leicester City nel quarto round della FA Cup ha mostrato che la squadra crede fino all’ultimo fischio, ma non aveva “nulla a che fare con il tempo di Fergie”.

In un certo senso, il risultato di venerdì sera ha portato una sensazione ben nota dei giorni di Sir Alex Ferguson in cui i vincitori in ritardo sono diventati sinonimi come i titoli che hanno vinto le sue parti.

Ma è stato un primo tempo lento, che dopo la partita ha attirato la rabbia di Amorim.

“Abbiamo dovuto credere fino alla fine, ma questo gioco non ha nulla a che fare con il tempo di Fergie. Penso che dobbiamo fare lo spettacolo molto meglio con la palla senza la palla “, ha detto Amorim dopo la partita.

“All’inizio non avevamo energia, specialmente nel primo tempo. Quindi abbiamo giocato un po ‘meglio nella seconda metà, abbiamo vinto la seconda palla con un po’ di velocità. Quindi siamo riusciti a girare le cose, quindi è stato un buon risultato, nessuna buona prestazione.

La squadra di Ruben Amorim United ha combattuto all’Old Trafford in questa stagione. Immagini a piombo/Leicester City FC tramite Getty Images

“L’allenatore è la prima responsabile quando una squadra non sta facendo, non migliorato, è un allenatore, ma siamo qui per fare le cose e vedere il gioco, studiare il gioco e cercare di migliorare per il prossimo gioco”

Lo United non è riuscito a gestire il tiro al bersaglio nella prima metà dell’Old Trafford – secondo la ricerca globale Tragord Terem in questa stagione.

Lo United è dietro la metà del tempo Paziente WilfredI colpi sono stati bloccati da un portiere André Onanaper Bobby de Cordova-Reid Dirigiti al riflesso di distanza ravvicinata.

Editori birichini 2 correlati

Colpire da Joshua Zirkzee Nel secondo tempo ha pareggiato il punteggio e sembrava che il gioco si stesse andando per il tempo extra prima che Maguire si dirigesse nel vincitore al 93 ° minuto da Bruno Fernandes“Calcio di punizione, pochi secondi prima dell’ultimo fischio.

“Penso che queste siano piccole cose, se vedi giochi, a volte è per controllare la palla, avere una palla, non dare la palla nella prima pressione. Sono piccole cose, sono cose grandi, è tutto, è tutto “, ha aggiunto Amorim.

“È questo momento, è difficile, ma soprattutto a casa, ma dobbiamo affrontarlo e proveremo a fare il prossimo gioco.”

Il boss di Leicester Ruud Van Nistelrooy ha lasciato il suo casino noto dopo la partita e ha mostrato che Maguire era in una posizione fuorigioco quando è stato consegnato un calcio di punizione.

“Questa (perdita) non era necessaria”, ha detto lo sfortunato Van Nistelrooy ITV. “Era mezzo metro (fuorigioco). Quindi, resta in gioco, non sai mai cosa succede.

“Meritavamo di andare al tempo extra e forse sanzioni. È difficile deglutire decisioni come queste al nostro livello.

VAR verrà utilizzato nella FA Cup per la prima volta in questa stagione nel quinto round.