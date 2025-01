Ruben Amorim fornece atualizações sobre lesões de Luke Shaw e Mason Mount

O United retornará à ação esta noite contra o Southampton.

Mason Mount e Luke Shaw, do Manchester United, estão cada vez mais perto de recuperar das lesões, o que dará mais força à equipa de Ruben Amorim no plantel.

Shaw assistiu principalmente do lado de fora nesta temporada enquanto o Manchester United passava por uma jornada selvagem, incluindo a saída de Erik ten Hag e a nomeação de Amorim. Depois de ter jogado como defesa-central esquerdo suplente nos dois primeiros jogos do treinador português como treinador do United, o internacional inglês foi afastado dos relvados devido a lesão.

Ten Hag colocou Mount no banco depois de perder a partida de abertura da temporada, mas Amorim deu as boas-vindas ao meio-campista de volta à ação antes de sofrer uma lesão na coxa. Mount fez apenas uma aparição intermitente pelo Manchester United nesta temporada. O ex-técnico do Sporting apresentou um relatório sobre o estado de recuperação de lesões de Shaw e Mount.

Em declarações à comunicação social, Amorim disse: “Luke Shaw está mais perto do que Mason Mount. Mason Mount vai demorar um pouco mais. Luke, veremos na próxima semana ou duas. Veremos se ele volta.”

Quando os Red Devils enfrentarem o Southampton na quinta-feira e o Brighton no domingo, 19 de janeiro, Amorim liderará seu time nos próximos dois jogos sem Shaw e Mount.

Depois que o meio-campista foi substituído apenas 14 minutos após a vitória no clássico do mês passado contra o Manchester City devido a uma nova lesão muscular, Amorim também descartou qualquer ideia de que Mount poderia perder o resto da temporada.

🚨 Rúben Amorim: “Resolução para a saga Rashford? Eu só quero vencer amanhã.” “Meu objetivo é vencer amanhã, vou escolher os jogadores que considero melhores para vencer o jogo amanhã.” pic.twitter.com/oVRu5v9v6M —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 de janeiro de 2025

Desde então, o jovem de 25 anos consultou um especialista para resolver seu problema mais recente.

Shaw e Mount não serão os únicos ausentes permanentes do Man Utd contra o Southampton. Diogo Dalot foi suspenso após receber cartão vermelho na vitória nos pênaltis da terceira rodada da FA Cup sobre o Arsenal, com Victor Lindelof e Jonny Evans ainda de fora.

No entanto, o envolvimento de Harry Maguire é duvidoso e embora continuem os rumores sobre o futuro de Marcus Rashford, não está claro se ele estará envolvido.

“Harry estava doente no último jogo” Amorim adicionou. “No final ele estava morto e é isso que quero de cada jogador. (Jogando contra o Saints?) Harry, veremos. Não podemos perdê-lo, então veremos. Martínez, eu acho, está bem. Diogo não pode jogar, a culpa é dele!

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.