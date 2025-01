Ruben Amorim: il boss del Manchester United “si rammarica della peggiore provocazione della storia”.

MANCHESTER, Inghilterra – Ruben Amorim ha detto di rammaricarsi che la sua squadra, il Manchester United, possa essere la peggiore nella storia del club, insistendo nel dire che attribuisce la colpa a se stesso piuttosto che ai suoi giocatori.

Amorim ha parlato dopo la sconfitta per 3-1 di domenica contro il Brighton.

L’uomo di 39 anni ha chiarito la sua dichiarazione mercoledì in una conferenza stampa.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Tuttavia, ha continuato dicendo che sarebbe “illuso” se non ammettesse di essere in gravi difficoltà dopo una serie di sette sconfitte nelle sue 15 partite in carica.

“Prima di tutto, voglio parlarne”, ha esordito Amorim dopo che gli è stato chiesto se secondo lui questa sarebbe la peggiore squadra dello United della storia.

“Ho parlato più di me che dei giocatori. Nella stessa risposta ho anche detto che non aiutavo i miei giocatori. Se ti guardi intorno ogni volta che parlo e ogni volta che spingi i giocatori non sono abbastanza bravi, io non metto mai un posto tra i miei giocatori.

“Quindi capisco che ti do quel titolo e a volte mi sento frustrato. A volte non dovrei dirlo in quel modo, ma è quello che è, ed è.”

“A volte è davvero difficile nascondere la frustrazione in quel momento. Ma la cosa bella è che cinque minuti fa nello spogliatoio ho detto le stesse cose in modo diverso. La risposta è stata abbastanza normale perché sono davvero schietto con i miei giocatori .” “

Amorim ha cambiato la sua normale routine dopo la sconfitta contro il Brighton e ha parlato con i suoi giocatori nello spogliatoio subito dopo, invece di aspettare fino al giorno successivo per tenere un briefing.

È stato riferito che l’ex allenatore dello Sporting CP era così arrabbiato da danneggiare la TV.

“Sono un ragazzo giovane e a volte commetto un errore”, ha detto Amorim. “Ed è per questo che (di solito) non parlo dopo la partita. Avevo bisogno di parlare in questa partita e forse è stato un errore, e poi divento più nervoso e vado alla conferenza (news) davvero nervoso e dico cose che non dovrebbe.” Non dirlo, basta. A volte sono un ragazzo giovane e commetto errori.

“Sto dicendo l’ovvio. Posso delirare e dire cose se vuoi. L’ho detto ai giocatori e te l’ho detto, penso che sia bello essere davvero onesto con te”.

Giovedì lo United affronterà i Rangers in Europa League all’Old Trafford dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe.

La squadra di Amorim si è comportata bene a Liverpool e Arsenal durante il periodo e lui ammette che è più facile per i suoi giocatori giocare fuori casa in questo momento.

“Potrei dire cose diverse e dire no, no, è la stessa cosa, abbiamo il sostegno dei tifosi”, ha detto.

“No, siamo più nervosi giocando in casa che in trasferta. Abbiamo perso quattro partite su cinque, quindi diventa sempre più dura. Ma possiamo migliorare. Se non concediamo il primo gol come nel quarto, il 10° Al 15° minuto è veramente difficile calmare la squadra.

“La prima cosa che ho in mente è che loro non possono segnare, dobbiamo segnare il primo gol. Se segniamo il primo gol, penso che cambierà e miglioreremo. È davvero chiaro. Siamo davvero nervosi, soprattutto quando giochiamo in casa.” Sta diventando sempre più difficile per tutti giocare all’Old Trafford.”

Lo United ha subito il primo gol nelle ultime cinque partite all’Old Trafford contro Nottingham Forest, Bournemouth, Newcastle, Southampton e Brighton.

Hanno subito gol anche contro Arsenal, FC Viktoria Plzeň, Manchester City, Tottenham e Wolves per la prima volta dall’inizio di dicembre.

“Il primo gol contro il Forest è stato preparato e contro il Bournemouth non è questione tattica, è questione di concentrazione”. Harry Maguire ha detto. “Non siamo concentrati mentalmente per essere sicuri di arrivare fino in fondo. Sappiamo che le cose possono cambiare, domani (contro i Rangers) è un’opportunità per vincere e poi arrivare domenica (contro il Fulham)”.