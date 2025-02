Ruben Amorim Man United critica i giocatori per partenze lente

L’allenatore di Manchester, Ruben Amorim, ha criticato i suoi giocatori per aver iniziato lentamente dopo essersi ripreso dal 2-0 a metà tempo a Goodison Park per ottenere un punto contro Everton.

Scommettere E Abdoulaye Doucouré Entrambi hanno segnato dopo la difesa sospetta prima dei visitatori Bruno Fernandes“Un calcio di punizione ben posizionato e Manuel UgarteIl primo obiettivo per l’unificazione del club.

La frase tardiva per Everton è stata controversa soprattutto per lasciare entrambe le squadre con entrambe le squadre, ma lo United ha lasciato di nuovo la sua lenta inizio perché la loro delusione per la stagione della Premier League continua.

La squadra di Amorim ha segnato nel primo tempo solo nelle ultime 11 partite in campionato – la punizione di Fernandes contro Brighton – e nel periodo di apertura del Merseyside non ha potuto registrare una foto di alcuna descrizione.

Ruben Amorim ha guardato la maggior parte del primo tempo quando il Manchester United ha guardato Everton. Immagini di Peter Byrne/Pa via Getty Images

“La parte peggiore è che abbiamo uomini liberi e perdiamo la palla senza pressione e non facciamo cosa fare”, ha detto Amorim TNT Sports dopo la partita.

“Non esistevamo nel primo tempo. … Abbiamo subito due gol con le altre palle, ed era chiaro che queste possibilità avrebbero creato una seconda palla, eravamo morbidi.

“Quando vai in gioco e ti lasci passare, è davvero difficile. L’altra metà è stata una fede molto migliore e alla fine ci siamo avvicinati alla vittoria in questo gioco.

Amorim ha aggiunto che i problemi dello United non hanno ancora avuto problemi perché hanno vinto solo una delle ultime cinque partite della Premier League sul tavolo.

“Non lo so. Se lo sapessi, l’avrei cambiato “, ha detto.

“Dobbiamo concentrarci sul giorno in un giorno; dobbiamo sopravvivere in questa stagione e poi pensare in anticipo.”

Mercoledì ospita la città di Ipswich della United, prima del quinto round della Coppa d’Inghilterra di domenica a Old Trafford, Old Trafford.