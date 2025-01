Ruben Amorim reagisce dopo che il Man Utd ha perso di nuovo contro il Brighton

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Notizie su Brighton e Hove Albion

Amorim sulla sconfitta del Brighton contro lo United





Allenatore del Manchester United Ruben Amorim ha espresso il suo disappunto dopo la sconfitta per 3-1 in Premier League contro il Brighton & Hove Albion all’Old Trafford.



I giganti mancuniani furono i secondi migliori contro i Seagulls e alla fine subirono un’altra sconfitta in campionato. Era il decimo della campagna e Amorim era visibilmente turbato.

Il portoghese ha detto che tutti stanno rendendo poco in questo momento e che perdere così tante partite in questa fase della stagione per qualsiasi club della Premier League è inaccettabile.

Ha detto: “Qui tutti stanno performando male, indipendentemente dalle circostanze. Perdere così tante partite per qualsiasi club della Premier League, per non parlare del Manchester United, è inaccettabile”.

Lo United rimane tredicesimo in Premier League dopo la sconfitta, ma ora è a dodici punti dall’ultimo posto in Champions League e dovrà affrontare una dura battaglia per colmare il divario nei prossimi mesi.

I Red Devils torneranno in campo a metà settimana in Europa League. Ospitano i pesi massimi scozzesi Rangers in una partita di campionato molto attesa.