Ruben Amorim: Siamo la peggiore squadra del Manchester United della storia

Ruben Amorim afferma che il suo Manchester United potrebbe essere il peggiore nella storia del club dopo la sconfitta per 3-1 di domenica contro il Brighton & Hove Albion.

Lo United non è riuscito a registrare un tiro in porta in gioco aperto mentre il Brighton ha dominato all’Old Trafford.

Il risultato significa che l’Amorim ha già subito quattro sconfitte interne in Premier League da quando ha preso il posto di Erik ten Hag, esonerato a fine ottobre.

“Avremo un nuovo allenatore che sta perdendo più del precedente”, ha detto Amorim. “Ne sono pienamente consapevole. Non cambierò, qualunque cosa accada.”

“So che possiamo farcela, ma dobbiamo sopravvivere a questo momento. Non sono ingenuo. Dobbiamo sopravvivere adesso. Siamo forse la squadra peggiore nella storia del Manchester United”.

“So che vuoi le didascalie, ma lo dico perché dobbiamo riconoscerlo e cambiarlo. Eccolo: le tue didascalie.”

Dopo i due risultati positivi contro Liverpool e Arsenal, Amorim ha detto che imparerà di più sui suoi giocatori durante le partite contro Southampton e Brighton.

Ruben Amorim ha supervisionato la decima sconfitta stagionale del Manchester United in Premier League domenica. Stu Forster/Getty Images

Lo United è sopravvissuto a un enorme spavento contro il Southampton, ultima squadra della Premier League, prima di vincere 3-1, ma è stato completamente battuto dal Brighton.

L’Amorim ha perso sette delle 15 partite da quando è stato nominato. Lo United è 13esimo in classifica, cinque posizioni e 10 punti sopra la zona retrocessione.

“Tutti qui si stanno comportando male, indipendentemente dalle circostanze, noi stiamo andando male e dobbiamo accettarlo”, ha detto Amorim.

“È inaccettabile perdere così tante partite. Per qualsiasi club di Premier League, immagina il Manchester United. Quindi è un momento davvero difficile, ma dobbiamo andare avanti, non c’è altro modo. Dobbiamo soffrire e andare avanti. SU.”