“Rug Guy” della NFL: l’artista dietro i cimeli di Lamar Jackson e CJ Stroud

I Baltimore Ravens si stavano avvicinando alla costa.

Hanno accumulato oltre 500 yard mantenendo i Seattle Seahawks a sole 151 e hanno dominato vincendo 37-3 nel novembre 2023. Lamar Jackson ha battuto da solo Seattle a 247 yard mentre si imbarcava in un’altra stagione vincitrice di MVP.

Baltimora ha trovato il ritmo giusto. La vittoria segnò la quarta volta consecutiva per i Ravens, rafforzando la loro posizione di contendenti al Super Bowl.

Mentre Jackson vagava in disparte, qualcosa nella folla suscitò il suo interesse.

Ore prima, il responsabile delle strutture dei Ravens, Jordan Brown, era stato avvicinato da Gordon Cartnail, un fan dei Ravens, con un tappeto personalizzato per Jackson. Realizzato a mano in filato acrilico, raffigurava Jackson in un movimento di lancio. Cartnail lo ha fatto con l’intenzione di darlo al quarterback dei Ravens nel gioco e ne ha parlato a Brown.

“È il mio giocatore preferito nella NFL. Fondamentalmente il mio atleta preferito di tutti i tempi”, ha detto Cartnail a ESPN.

Brown afferrò Jackson e indicò Cartnail, che era in piedi sugli spalti con un sorriso da un orecchio all’altro, sfoggiando con orgoglio il tappeto. Brown ha spiegato che Cartnail glielo avrebbe dato, ma prima che Brown potesse finire la frase, Jackson lo ha interrotto.

“Lo voglio”, ha detto. “Diglielo. Voglio quel maledetto tappeto.”

E Jackson ha preso quel maledetto tappeto. Brown l’ha colto per il due volte MVP, che ha trovato Cartnail dopo la partita, lo ha oliato, ha autografato la sua maglia e lo ha ringraziato.

NFL Films ha pubblicato l’intero scambio a margine di Jackson che individua il tappeto, ed è diventato rapidamente virale sui social media. La gioia della reazione del quarterback è proprio il motivo per cui Cartnail sta lavorando a maglia.

Gli Houston Texans portarono Cartnail all’NRG Stadium per consegnare il tappeto a CJ Stroud, che si fermò per riconoscere il lavoro.

“I texani mi hanno mandato un messaggio su Instagram dalla stessa pagina dei texani”, ha ricordato. “Hanno detto che volevano fare CJ, quindi ho inviato loro alcune idee. Abbiamo concordato una foto e poi ho realizzato un tappeto. Sono volati via con me, li ho incontrati a una partita, ho parlato con loro a bordo campo.” e sì, è stato davvero pazzesco, era la mia prima volta su un aereo ed è stato fantastico.”

Houston è volato a Cartnail il giorno del suo compleanno per passare il tappeto durante una partita wild card contro i Cleveland Browns la scorsa stagione.

Cartnail posa con un tappeto che ha realizzato per il quarterback degli Houston Texans CJ Stroud. Foto per gentile concessione di Gordon Cartnail

In tutte le sue collaborazioni, la missione di Cartnail è rimasta costante: diffondere positività e celebrare i risultati degli atleti in un modo unico.

“Se c’è qualcosa che posso fare per portare felicità a qualcuno, mettere un sorriso sul volto di qualcuno, qualunque cosa io possa fare per portare una sorta di positività in questo mondo in mezzo a tutta la negatività, sono decisamente disposto a farlo. ” quello,’ disse Cartnail.

I tappeti servono come un modo per consolidare “tutto ciò che hanno fatto in un po'”. Che si tratti dei movimenti di lancio di Jackson o di Stroud, il suo intento rimane chiaro.

Cartnail ha descritto il lavoro come “uno di uno” perché i tappeti sono fatti a mano. Tappeto fatto per Il running back dei Ravens Derrick Henry gli ha impiegato 36 ore.

La reazione del running back ha preso piede, proprio come quella di Jackson. Anche il linebacker dei Ravens Marlon Humphrey ne ha uno che lo aspetta.

L’NBA ha contattato Cartnail per un tappetino per la guardia dei Los Angeles Lakers Bronny James durante la Summer League di Las Vegas. ESPN ha contattato Cartnail per un pezzo prima della partita Esercito-Marina del 2023 mostrato sul set “Giornata delle partite del college”. Anche Carmelo Anthony ne prese uno, anche se Cartnail non diede alcuna indicazione che qualcosa si sarebbe materializzato.

Ma indipendentemente da chi riceve i suoi tappeti personalizzati, Cartnail ha in mente lo stesso obiettivo.

“Voglio solo portare sorrisi e mettere sorrisi sui volti delle persone attraverso l’arte che faccio”, ha detto.

Chiamato “112rugs” – ispirato al suo compleanno il 12 gennaio – è conosciuto come “il tappeto” nella comunità dei Ravens. Essendo un fan sfegatato dei Ravens, la maggior parte dei suoi tappeti sono incentrati su Baltimora, ma Cartnail non è contrario a realizzare un tappeto rivale.

“Gli affari sono affari, alla fine dei conti”, ha detto.

È rimasto fedele alla sua parola quando ne ha consegnato uno al wide receiver dei Pittsburgh Steelers Quez Watkins in questa stagione.

Originario di Baltimora, Cartnail è attualmente uno studente laureato presso la Stevenson University nel Maryland. Sta studiando indagini penali con la speranza di entrare nell’accademia di polizia e infine nell’FBI. È molto diverso dal tufting e dal filato acrilico con cui si diletta sul lato.

“Mi sento come se fossi qui, lì, ovunque”, ha detto. “Ma è come se Dio mi chiamasse, andrò.”

La sua educazione è stata la scintilla che ha influenzato il suo percorso verso la realizzazione di tappeti. Mentre era a scuola, ha iniziato a considerare idee imprenditoriali e si è imbattuto in un video su YouTube di qualcuno che realizzava i propri tappeti. Incuriosito, Cartnail ha utilizzato un assegno di rimborso del college per acquistare forniture e ha imparato a lavorare a maglia guardando video sui social media.

Quando i materiali sono arrivati ​​nel marzo 2023, Cartnail, che non aveva alcun background artistico precedente, si è dedicato all’apprendimento.

Le fondamenta si sono rivelate un problema immediato. Il tufting non funzionava, il filo continuava a spezzarsi e molti tappeti finivano nella spazzatura.

Ma le sfide non hanno fatto deragliare la visione di Cartnail.

Dopo lunghe giornate di scuola e turni all’Home Depot, tornava a casa e lavorava sul tappeto.

“Sono stati un paio di giorni in cui ho pensato… ‘Voglio solo abbandonarlo e provare qualcosa di nuovo'”, ha detto Cartnail. “Ma ho semplicemente resistito.

La fase di tentativi ed errori è durata ogni giorno per un mese e mezzo. Alla fine imparò il mestiere.

Il tappeto per il ricevitore dei Baltimore Orioles Adley Rutschman è stato il suo primo per un atleta professionista. Subito dopo, ha lavorato con gli Orioles sul tappeto per l’interbase Gunnar Henderson.

Da lì, l’attività di Cartnail è entrata nella fase del passaparola. Mentre lavorava per promuoversi presso potenziali clienti e affrontare il lato commerciale delle cose, era ugualmente concentrato nel garantire la qualità e l’autenticità del suo lavoro.

“Non voglio semplicemente vendere tappeti schifosi alla gente”, ha detto. “Voglio assicurarmi che quando faccio qualcosa, sia qualcosa che piaccia alle persone e che attiri la loro attenzione.”

L’attenzione del quarterback di Baltimora ha cambiato tutto.

Due settimane prima che avvenisse lo scambio virale, Cartnail si è imbattuto in Zay Flowers, il ricevitore largo dei Ravens, in una stazione di servizio. Cartnail gli ha parlato del suo lavoro e Flowers ne ha chiesto uno per la sua nuova casa. Cartnail ha detto che ne avrebbe fatto uno in cambio di Flowers che lo estendesse, cosa che il ricevitore largo ha accettato.

I tappeti per Flowers e Jackson sono stati realizzati con l’intenzione di regalarli a ciascun giocatore. Ma Cartnail non avrebbe potuto prevedere la reazione alla bravata di Jackson. Non sapeva che la NFL Films aveva catturato il momento.

Cartnail ha rivelato che stava visitando sua zia quando un amico lo ha informato che il post su Instagram era diventato virale. Dopo essere uscito per guardare il video, è tornato pochi istanti dopo e quella che prima era stata una giornata uggiosa era cambiata.

I suoi social network hanno smesso di funzionare. I suoi follower salirono alle stelle da 9.000 a 32.000 in poche ore. I suoi genitori gli consigliarono di godersi il momento. Ha ancora migliaia di messaggi diretti non aperti di quel giorno “surreale”.

“Non sto dicendo che non avevo nulla (prima), ma ho ricevuto solo forse uno o due ordini ogni tanto per i quali ho dovuto lottare…'” ha detto Cartnail. “Alle migliaia e migliaia e migliaia di persone che inondano i miei messaggi diretti in questo momento. È stata una sensazione travolgente.”

La clientela cominciò ad arrivare e gli affari crebbero. Cartnail finalmente iniziò a vendere i suoi tappeti.

È stato più o meno lo stesso in questa stagione della NFL, evidenziato da un momento emozionante quando ha presentato un tappeto raffigurante il suo defunto figlio alla madre dell’ex ricevitore di lunga data dei Texani e dei Ravens Jacoby Jones.

“Quello è stato davvero speciale per me… Qualunque cosa io faccia, ho sempre desiderato fare qualcosa che fosse speciale e che potesse commuovere qualcuno più del semplice vedere il proprio tappeto”, ha detto Cartnail.