Rumores comerciais da NBA: Bradley Beal pode renunciar à cláusula de proibição de negociação para o time certo. Kyle Kuzma está aberto à negociação?

Ele NBA O prazo final para negociação é 6 de fevereiro, então até lá não faltarão rumores para nos manter entretidos. Já vimos algumas negociações, como o Brooklyn Nets negociou com Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith em troca de capital do Warriors e do Lakers, respectivamente. Mas essas não serão as únicas jogadas feitas antes do prazo, à medida que os competidores tentam encontrar as peças que faltam e as equipes em reconstrução procuram se tornar vendedores na esperança de adicionar escolhas no draft e/ou jogadores mais jovens.

A maior narrativa comercial que observaremos é a situação de Jimmy Butler em Miami. Negociar Butler será difícil por causa de seu contrato, mas também por causa de sua idade e histórico de lesões. Ainda não houve muita tração nessa frente, mas isso não significa que as equipes não estejam ligando para tentar fazer algo. Butler à parte, aqui estão as informações mais recentes de toda a liga, já que a temporada de negociações está em pleno andamento.

Bradley Beal pode abrir mão da cláusula de proibição de negociação para o time certo

O tempo de Beal em Phoenix pode estar chegando ao fim, se ele assim o desejar. Houve rumores de que os Suns estão tentando negociar Beal, de preferência na esperança de conseguir Butler, mas o problema que impede que essa negociação aconteça é que Beal tem uma cláusula total de proibição de negociação. Os Suns precisam da aprovação de Beal antes de fazer qualquer negociação envolvendo ele, mas de acordo com Fred Katz, do AtléticoBeal pode considerar fazer isso na situação certa. Os Suns não abordaram Beal sobre uma troca, como ele disse em várias ocasiões, mas Katz relata que Beal consideraria renunciar à sua cláusula de não negociação se a situação certa se apresentasse, o que idealmente seria outra situação ganha-ganha.

O Heat disse que se trocassem Butler, iriam querer jogadores que pudessem contribuir para a vitória agora, e Beal se enquadra nesse perfil. Mas Katz relata que Beal não tem interesse para o Heat devido à sua cláusula de proibição de negociação, tornando difícil negociá-lo no futuro, se assim o desejarem. Uma terceira equipe certamente precisaria estar envolvida para que o Suns contratasse Butler, o que é mais fácil falar do que fazer. O Milwaukee Bucks foi mencionado como um potencial terceiro time para ajudar a facilitar a mudança de Butler, um antigo apresentador de rádio do Phoenix, para o Suns. John Gambadoro está reportando que Beal estaria aberto para pousar em Milwaukee.

LeBron James, do Lakers, aparentemente começou sua campanha anual para convencer o time a fazer uma troca. Sam Quinn

O status de Beal no Suns ofuscou o fato de Nurkic também Ele foi rebaixado do time titular ao mesmo tempo em favor de Mason Plumlee. Phoenix trocou por Nick Richards na semana passada e empurrou Nurkic ainda mais para baixo no totem, e agora parece que a equipe está tentando trocar o grande homem, de acordo com Katz. No entanto, como Beal, encontrar uma equipe disposta a enfrentar Nurkic será difícil, especialmente porque ele é agora um grande homem de quarta categoria, ganhando US$ 37,4 milhões entre este ano e o próximo. Entre o declínio da produção e um contrato caro, é improvável que Phoenix encontre um lar para Nurkic antes do prazo. Se ele permanecer no elenco após 6 de fevereiro, provavelmente será um candidato comercial na entressafra, quando seu contrato expirar na próxima temporada.

Kyle Kuzma está pronto para ser negociado agora?

Uma das maiores histórias imediatamente após o prazo de negociação na temporada passada foi Kyle Kuzma anunciando que recusou uma negociação que o teria enviado para o Dallas Mavericks. Kuzma revelou essa informação a Josh Robbins do The Athletic, no qual disse que o presidente da Wizards, Michael Winger, apresentou-lhe a oferta de troca. Kuzma disse que ele rejeitou em parte porque ele não via os Mavericks como candidatos ao campeonato. Poucos meses depois, os Mavericks chegaram às finais da NBA.

Agora, porém, à medida que outro prazo comercial se aproxima, o nome de Kuzma está sendo mencionado mais uma vez, e ele pode estar mudando de ideia sobre seu desejo de permanecer em DC.

“Veremos como vai”, disse Kuzma. via El Atlético. “Não sei. Não achei que o ano passado fosse o momento certo depois de assinar o acordo. Isso foi mais uma coisa do ano passado. Não tive conversas (com a administração da Wizards). Não tive conversas .” “Nem falei sobre prazo, não falei sobre ser negociado, então é realmente a primeira vez que falo sobre isso.”

Embora Kuzma não esteja dizendo que está completamente aberto a uma negociação, ele também não está fechando a porta. E dado o fato de que ele parece ter alguma palavra a dizer sobre se será ou não negociado com base em sua descrição da negociação potencial da temporada passada, ele parece estar mais aberto à ideia se os Wizards tentarem negociá-lo. O estoque de Kuzma certamente não é tão alto quanto era há uma temporada, mas ele é um jogador de mão dupla de qualidade que já provou que pode ser uma peça valiosa em um time campeão.