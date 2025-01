Rumores comerciais da NBA: pelicanos interessados ​​em Jimmy Butler-Brandon Ingram Swap; Marcus Smart em movimento novamente?

Um novo desenvolvimento na frente de Jimmy Butler: o filme de Nova Orleans se aproximou de Miami Heat nesta semana em um possível comércio que envolve Butler e atacante Brandon Ingram, Marc Stein e Jake Fischer de Stein Line relataram sexta -feira.

Ingram, 27, está em um contrato expirado de US $ 36 milhões. Tornou -se elegível para uma extensão de contrato no valor de até US $ 208 milhões por quatro anos no verão passado, mas os pelicanos não estão dispostos a maximizá -lo, Nem foram capazes de encontrar um comércio adequado. Inicialmente, de acordo com a linha Stein, outras equipes propuseram quadros para acordos de mordomo que também envolviam Ingram. Em seguida, Nova Orleans decidiu se comunicar com Miami diretamente sobre uma troca de Butler-Ingram.

Para o calor, que gostaria de se mudar da era do mordomo, Chegue aos playoffs nesta temporada E não receber dinheiro depois de 2025-26, uma troca construída em torno de Butler e Ingram faria muito sentido. Ingram está fora desde 7 de dezembro com uma entorse de tornozelo de alto grau, mas, assumindo que ele pode retornar ao tribunal para a seção, ele lhes daria outro criador talentoso. Se eles se encaixassem bem, teriam a opção de assinar novamente com os direitos dos pássaros na baixa temporada. Eles também poderiam assiná -lo e negociá -lo naquele momento.

Para os pelicanos, a motivação aqui é menos clara. Eles precisam mostrar US $ 1,4 milhão para ficar sob o imposto de luxo e, como nunca pagam o imposto e têm um recorde de 12-36, eles não farão adicionar à sua folha de pagamento entre agora e o prazo de 6 de fevereiro. Butler está ganhando US $ 48,8 milhões nesta temporada, então, presumivelmente, Nova Orleans renunciaria a mais do que Ingram. CI CJ McCollum (US $ 33,3 milhões nesta temporada, US $ 30,7 milhões abaixo) mudam para Miami (ou para outro lugar)? O escritório principal imagina Butler ajudando uma versão mais saudável da equipe a fazer uma corrida de playoff na próxima temporada, ou é apenas uma maneira criativa de criar flexibilidade financeira?

O novo CBA significa que quase qualquer comércio que envolve Butler e Ingram teria que ser complexo e envolver pelo menos outra equipe. O calor está próximo do segundo avental e, se eles adicionarem vários contratos, não poderão terminar o comércio acima dele. Como estão no primeiro avental, eles não podem recuperar mais salário do que recebem.

De acordo com a linha Stein, os Pelicanos também tiveram discussões recentes sobre Ingram com o Toronto Raptors e as “conversas preliminares” com o Atlanta Hawks “não ganharam tração significativa”.

Fox quer sair ou Sacramento decidiu comprá -lo? Sim

Vamos falar sobre semântica! Quando Shams Charania de ESPN deu a notícia Que De’aaron Fox, do Sacramento Kings, estava no quarteirão, ele não relatou que a Fox exigiu (ou solicitou educadamente) um comércio. No entanto, ele relatou que a Fox tinha um “destino -alvo em mente antes da agência gratuita de 2026”.

Então a Fox quer? Bom, A linha Stein relatou quinta -feira Que os reis se aproximaram recentemente da Fox na troca antes do prazo, não o contrário. Segundo os relatos, eles disseram a algumas equipes que estavam abertas para discutir a Fox na semana passada.

Mas eles não fizeram essas coisas no vácuo. Na mesma história, a linha Stein informou que, independentemente de como esta temporada foi desenvolvida, a Fox não tinha “intenção de se estender em Sacramento”. A comunicação disso a Kings é a mesma que exige publicamente a ser comercializada imediatamente? Não, e definitivamente não neste caso, de acordo com a linha Stein, a Fox prefere deixar Sacramento na próxima temporada, mas não é tão diferente de um pedido de comércio privado. Se a equipe sabe que você não quer ficar, você não precisa perguntar Para uma negociação.

Para deixar claro, não digo que a Fox prejudicou os reis ou vice -versa. Você tem o direito de deixar a agência gratuita e, se esse for o plano, o que será antecipado ajuda a Sacramento, já que você tem a oportunidade de recuperar algo em troca. Enquanto isso, os reis têm o direito de receber a melhor oferta que podem obter e fazer o acordo quando faz mais sentido para eles, não para ele.

Como lembrete: Donovan Mitchell nunca perguntou oficialmente a Utah’s Jazz para uma troca.

Bogdanovic jogou seu último jogo para Atlanta?

Na segunda -feira, Bogdan Bogdanovic estava na lista ativa dos Hawks para o jogo contra o Minnesota Timberwolves. No entanto, ele não registrou um único minuto e obteve oficialmente um DNP-CD. Ele foi listado como por razões pessoais de seus jogos contra o Houston Rockets na terça -feira e o Cleveland Cavaliers na quinta -feira. Bogdanovic deve perder o jogo de sábado contra o Indiana Pacers também.

Quinta-feira, quatro Saídas separadas – ChoqueAssim, A República do ArizonaAssim, CORTE e A linha do Stein – seja diretamente informado ou implícito que Bogdanovic provavelmente será comercializado antes do prazo. Segundo relatos, o Phoenix Suns falou com Atlanta sobre a troca de Jusuf Nurkic por Bogdanovic (e presumivelmente incentivando falcões com capital de capital). Miami também “manifestou interesse” nele, de acordo com Michael Scotto de Hoopshype.

Bogdanovic tem 32 anos e está ganhando US $ 17,3 milhões nesta temporada. Isso seria uma ótima pechincha se ele estivesse jogando no nível que fez na última temporada, mas disparou 37,1% do campo e 30,1% em profundidade em 24 jogos nesta temporada, depois de perder as primeiras semanas com uma lesão nos isquiotibiais. Também deve US $ 16 milhões na próxima temporada e tem uma opção de equipe com um valor de US $ 16 milhões em 2026-27.

Se o ano descuidado de Bogdanovic estiver estritamente relacionado à saúde, não é evidência de declínio, então, seja o Suns ou outra equipe de vitórias, essa pode ser uma grande oportunidade de comprar baixa. Se Bogdanovic pode ser saudável relativamente rápido, é isso.

O que é o plano do Pacers?

A extensão de cinco anos de Tyrese Haliburton começou nesta temporada, e a recém-nomeada reserva All-Star de Indiana, Pascal Siakam, está no primeiro ano de um contrato de quatro anos. Ambos os contratos começaram em US $ 42,2 milhões, ou 30% do limite de salário. Tão empolgado que os Pacers devem ser as duas estrelas da lista, após um começo lento, eles venceram 16 de seus últimos 21 jogos, eles sabiam quando mudaram para Siakam que, com esse tipo de dinheiro nos livros, teriam que Tome decisões difíceis sobre o restante da lista.

Uma decisão: quanto eles podem oferecer ao luxo de oferecer a Myles Turner em agência gratuita? O grande homem, que completa 29 anos em março, tem um contrato que expira US $ 19,9 milhões. Esse é um número artificialmente baixo; Dois anos atrás, Indiana usou espaço no limite para renegociado e estender Seu contrato, então ele obteve um aumento de US $ 17,1 milhões assim que assinou e a equipe pagou a Turner um salário de valor abaixo do mercado nas duas temporadas desde então. Os Pacers não têm essa opção agora e, se simplesmente adicionarem um novo contrato para Turner aos 10 salários que já têm nos livros no próximo ano, estarão no imposto de luxo. (Turner procurará um salário inicial de mais de US $ 30 milhões, De acordo com Jovan Buha Del Atlético.

Outra decisão: quanto pode ser oferecido a Bennedict Mathurin quando estiver pronto para uma extensão neste verão? O ano de 22 anos é um artilheiro talentoso com aumento considerável, mas você não pode pagar a todos. Indiana já assinou Ala Aaron Nesmith durante a temporada de 2026-27 e assinou o guarda Aaron Nembhard durante a temporada de 2027-28. Ben Sheppard estará pronto para uma extensão no ano seguinte a Mathurin.

Os Pacers não precisam tomar exatamente essas decisões corretas no momento, mas pelo menos devem ter uma idéia de onde estão, pois relatarão como abordarão esse prazo comercial. O restante da liga conhece a posição em que Indiana está localizada, então outras equipes estão monitorando ambos Turner e Mathurine.

Na sexta -feira, Atlético Fred Katz relatou Que os Pacers “não estão tentando piorar”, por isso é improvável que troque Turner. Segundo relatos, eles também rejeitaram as Oberturas de outras equipes em Nembhard, que Tem sido fundamental para sua mudança. E embora a franquia não tenha pago o imposto de luxo há duas décadas, essa sequência pode terminar na próxima temporada, dependendo de como é o resto.

De acordo com o Athletic, as conversas de Indiana sobre o OBI Toppin (que assinaram novamente com a equipe no verão passado em um acordo de quatro anos e US $ 58 milhões) realmente não foram embora em nenhum lugar. Mathurin não é mencionado na história.

Movimento inteligente?

O mandato de Marcus Smart poderia o Memphis’s Grizzlies antes mesmo de ele jogar seu 40º jogo para o time? De acordo com Tim Bontemps da ESPNHouve “muita discussão” sobre essa possibilidade recentemente.

O guarda de 30 anos juntou -se ao Grizzlies no mesmo acordo de junho de 2023 que enviou Kristaps Porzingis ao Boston Celtics. Para adquirir inteligência, Memphis renunciou a Tyus Jones, a primeira rodada de 2023 que se tornou Marcus Sasser e a primeira rodada de 2024 que se tornou Bub Carrington. No entanto, a Smart lidou com uma série de lesões desde então e apareceu em apenas 20 jogos em 2023-24.

Nesta temporada, Smart apareceu em 18 jogos e foi marginalizado desde que sofreu uma lesão no dedo (uma “ruptura parcial do capô de extensão proximal do dedo indicador direito”, segundo a equipe) em 21 de dezembro. Enquanto pratica a equipe da Grizzlies League G, Memphis Hustle, em 9 de janeiro, fraturou o polegar esquerdo, que exigiu cirurgia. Na quarta -feira, o treinador do Grizzlies, Taylor Jenkins, disse a repórteres que o Smart ainda era “semana a semana” e se limitou ao trabalho individual, Por Damichael Cole, do apelo comercial de Memphis.

Essas lesões nas mãos são estranhas e, se Memphis não acabar operando de forma inteligente, o jogador defensivo de 2022 ainda poderá desempenhar um papel importante, já que luta pelo posicionamento dos playoffs. No entanto, como disse a ESPN, os Grizzlies precisam pensar no dinheiro que provavelmente passarão esta baixa temporada quando Santi Aldama será um agente livre restrito e Jaren Jackson Jr. poderá ser elegível para uma extensão da Supermax (se ele fizer um inteiro -nba equipe ). Dado como o Scotty Pippen Jr. Esta temporada surgiu E quão bem o novato Jaylen Wells foi com as cinco iniciais, é compreensível que Memphis, talvez a equipe mais profunda da liga, possa querer jogar o salário de 2025-26 de US $ 21,6 milhões.