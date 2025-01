Rumores comerciais da NBA: Últimas notícias sobre Jimmy Butler, Warriors, De’aaron Fox e Bradley Beal quando o prazo se aproxima

Ele NBA O prazo comercial está se aproximando um dia e, como sempre, o ciclo de transações ainda é liderado pelo mesmo pequeno grupo de jogadores. Segunda -feira, o Miami Heat suspendeu Jimmy Butler indefinidamente Depois que ele deixou um tiroteio quando recebeu a notícia de que estaria a banco. Embora isso não garanta exatamente uma negociação, é certamente o último e mais forte, o calor tomou nessa direção.

O mercado está paralisado esperando a situação de Butler. Os vendedores estão esperando para fazer movimentos pela possibilidade de serem pagos para participar como facilitador limite. Os compradores têm medo de ir a outros objetivos sem saber o que será Butler. O desenvolvimento da segunda -feira pode ter criado as condições necessárias para finalmente criar um acordo e, como esperado, os rumores de hoje giram principalmente em torno de Butler de alguma forma ou forma.

Mas começamos com alguns Intriga de Sacramento…

Fox quer ir para San Antonio?

O Sacramento Kings deve abrir conversas comerciais para o proprietário da All-Stop da Fox, antes do prazo comercial de 6 de fevereiro, de acordo com vários relatórios. Espera -se um mercado sólido para serviços da Fox, mas, de acordo com Shams Charania de ESPN, acredita -se que a Fox tenha um destino preferido em mente à frente de sua iminente agência livre em 2026. Segundo o repórter do Kings James Ham, acredita -se que o destino seja Os esporões de San Antonio.

Correndo o risco de parecer um disco quebrado, o Phoenix Suns não pode mudar para Jimmy Butler sem incluir Bradley Beal (a menos que queira incluir Devin Booker ou Kevin Durant, que não o fazem). Isso significa que a conclusão de um contrato de mordomo não apenas exigirá que alguém aceite Beal, mas a Beal aceita essa equipe por meio de sua cláusula não -trata. Nenhum dos resultados parece provável até agora nesta temporada de compras, e agora podemos cruzar outra equipe fora da lista.

O Chicago Bulls era um destino popular de Beal por várias razões. Os Bulls não irão em breve, então o custo da oportunidade para enfrentar Beal não teria sido especialmente alto. Com Zach Lavine possivelmente indo para a outra mão antes do prazo, os Bulls têm uma vaga salarial que Beal poderia ter preenchido. A reconstrução de Chicago precisa de mais ativos. Vir em Beal poderia ter ajudado Bulls a conseguir alguns.

Mas, neste caso, três para o Tango são necessários: a equipe que troca Beal (Phoenix), a equipe que o adquiriu (Chicago) e o próprio Beal. De acordo com Fred Katz, pelo atléticoBeal não está disposto a desistir de sua cláusula não -Trade para ir ao Bulls. E, bem, isso faz sentido. Por que algum jogador escolheria ir de um time para vencer agora em uma cidade quente para uma equipe de reconstrução em uma cidade fria?

Beal não descartou aceitar um comércio em outro lugar, os Bulls simplesmente não marcam essas duas caixas. Se Phoenix pudesse encontrar um vencedor, idealmente em um lugar mais quente, segundo relatos, seria abertamente sobre um movimento. No entanto, se os Bulls são os melhores que os Suns podem fazer, parece que Beal ficará e Butler terá que aceitar que ele não pode chegar a Phoenix.

O preço de Miami em Jimmy Butler está caindo?

O preço de Butler como ativo comercial sempre foi um tanto ambíguo. Ele é um ex-All-Star, mas tem 35 anos e não toca um estilo que sugere que ele envelheça bem. Ele quer uma extensão do contrato e mostrou que está disposto a ser prejudicial para obtê -lo. Ele também é um dos melhores artistas dos playoffs desta época. Ele não ajudou que apenas uma equipe, o Suns, tenha perseguido Butler de uma maneira particularmente agressiva, mas o calor não é conhecido por demolir as demandas de outras equipes ou de seus próprios jogadores. Eles não farão uma troca que os machuca.

Mas de acordo com Brian Windhorst de ESPNPelo menos eles estão começando a ser um pouco mais flexíveis. Ele relatou no SportsCenter na terça -feira que o preço de venda do calor caiu e que eles estão “dispostos a ganhar mais” para chegar a um acordo. Windhorst não se tornou mais específico do que isso, mas, em particular, o calor até agora resistiu, assumindo qualquer contrato que se estenda além da temporada 2025-26, já que eles estão atualmente agendados para um espaço limite significativo que estava fora da estação. Abaixar seu preço de venda pode significar receber menos ativo. Também pode significar potencialmente assumir um contrato mais longo para levar Butler pela porta.

Obviamente, até onde sabemos, que a flexibilidade não se estendeu o suficiente para absorver Beal. Windhorst descreve o contrato de Beal como “basicamente a liga mais tradicional”. No entanto, se os pretendentes viáveis ​​se expandirem, Miami poderá acabar assumindo dinheiro de outra pessoa.

No passado, equipes como Bucks e Grizzlies consideraram as corridas em Butler, mas não foram longe nessas atividades. Phoenix derrubando a corrida para abrir a porta? Potencialmente, especialmente se Butler estiver disponível com desconto. Milwaukee tem apenas uma seleção da primeira rodada comercializável, sua seleção de 2031. Por enquanto, ambas as equipes se parecem mais com competidores marginais do que ameaças reais para o campeonato. Ficar Butler pelo preço certo pode mudar isso.

Golden State, Filadélfia potencialmente em Butler?

Então, agora que o preço de Butler caiu, não deve surpreender que as equipes deixem a carpintaria para tentar obter um All-Star antigo a uma taxa de desconto. Dois desses pretendentes? Os Golden State Warriors, de acordo com Kevin O’Connor de Yahooe os 76ers da Filadélfia, de acordo com Yahoo Vincent Goodwill.

Vamos começar com a Filadélfia. Segundo a Goodwill, um acordo teórico seria baseado em Paul George. Butler jogou no 76ers durante a temporada 2018-19 e se aproximou de Joel Embiid na época. O problema aqui, além do fato de Butler estar tendo uma temporada de altos e baixos, é que George está sob contrato por mais três anos depois disso com o Max Money. Segundo relatos, Miami não deseja envolver, parece difícil imaginar uma troca.

O Golden State tem um problema diferente. Ao contrário da Filadélfia, os guerreiros não têm um único salário grande para enviar Butler. Eles teriam que corresponder ao dinheiro medindo vários jogadores, o que cria problemas de profundidade e tamanho da lista. Presumivelmente, Andrew Wiggins seria o maior salário correspondente, embora também tenha um contrato que se estenda além de 2026, portanto, uma terceira equipe também pode ser necessária para que este contrato funcione. Outros jogadores com salários de tamanho médio, como Buddy Hield, Kyle Anderson e Kevon Looney, também seriam peças lógicas para essa troca. Presumivelmente, o valor viria através de capital de capital ou a presença de Jonathan Kumina, que está destinado a ser um agente livre restrito nesta baixa temporada.

Como O’Connor aponta, outras equipes estão de volta à imagem aqui também. Parece que o calor está começando a se mover rapidamente na frente do mordomo e, se os sóis não conseguirem fazer um acordo, alguém deslizará e fará isso.